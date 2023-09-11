人民网北京9月11日电 （记者李栋）10日，第三届“中国新农民”故事会暨海峡两岸青年农民交流活动在江苏省常熟市海虞镇铜官山村举行。

农业农村部党组成员黄艳表示，建设宜居宜业和美乡村关键要靠一批富有三农情怀、拥有创造智慧、具有引领能力的现代化新农民。 “新农民”，不仅包括农业生产经营人才、农村二三产业发展人才，还包括乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才等。要一如既往加强留乡、返乡、入乡各类人才就业创业政策支持和服务保障，激励各类人才在农村广阔天地大显身手，书写好“和美乡村”的人才篇章。

本届活动以“故事话乡村、和美润中国”为主题，来自全国各地的15位农民代表，走上讲台，讲述了“乡村CEO，我们可以做些什么”“敢啃硬骨头的基层当家人”“让稻田成为我们的骄傲”“台青博士逐梦大凉山”“‘一朵玫瑰’托起亿元产业”等精彩故事。

据悉，“中国新农民”故事会已连续三年被中国农民丰收节组委会列为丰收节重点活动。本届活动在往届的基础上，首次邀请了来自中国台湾在大陆创业多年的三位新农民代表，并增加了助力嘉宾环节。活动分为“党建引领”“逐梦乡村”“产业创新”“基层服务”四大板块，力求将故事会打造成展示新时代新农民精神风貌的精品活动。

本届活动由中国农民丰收节组织指导委员会办公室、海峡两岸青年文化月执委会指导，农民日报社、中国人民大学中国乡村振兴研究院主办，常熟市人民政府、苏州市农业农村局、苏州市人民政府台湾事务办公室承办。

(责编：乔业琼、吕骞)

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