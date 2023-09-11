原标题：乡村振兴领航员计划第三期落地四川雅安 度小满持续创新乡创带头人培养

9月11日，在共青团四川省委和共青团雅安市委的指导下，由度小满和友成企业家乡村发展基金会（简称“友成基金会”）共同发起的“乡村振兴·领航员人才培养计划”第三期在四川雅安落地，项目面向当地小微企业主、返乡创业青年、合作社负责人，通过系统性课程培训、创业导师的一对一指导、市场对接、金融服务等方式，提升学员产品研发、销售能力，支持乡村新产业、新业态的发展。

素有“西藏门户”之称的熊猫故乡——雅安，因其独特的生态优势，被赞誉为“天府之肺”“动植物基因库”，茶叶、水果、蔬菜等特色产业优势明显。近年来，雅安加快构建现代产业体系，着力打造农业品牌，乡村产业发展迅猛。很多返乡创业青年是雅安乡村振兴建设的主力军，他们扎根家乡，带动了当地农业产业的发展和村民致富。

启动仪式上，共青团四川省委青年发展部副部长张建强表示，“领航员人才培养计划与四川共青团在助力乡村振兴、服务青年成长发展等多方面目标和实施路径都是一致的。雅安正在打造青年发展型城市，我们各级团组织希望力所能及的给涉农创业青年提供更多的帮助。通过这个机会，希望雅安的创业青年能心无旁鹜、心系社会，在自己发展的同时，带领更多人发家致富，共同成长”。

友成基金会副秘书长张静表示，今天在四川雅安市开启“乡村振兴领航员人才培养计划”第三期，是四川团省委、雅安团市委、度小满大力支持与并肩努力的结果。人才兴、产业旺。乡村振兴，产业是重中之重，人才是关键，两者相互作用相互支撑。新一期的领航员项目也将产业发展与人才发展相融合。为合作社提供绿色农业技术、现代化农业科技指导、产品升级支持；为带头人提供创业导师一对一指导、金融支持、市场对接等公益支持，提高产业及合作社带头人持续发展的能力，创新乡村振兴带头人培养模式。

度小满相关负责人表示，作为一家金融科技公司，度小满重视发挥技术的力量，践行社会责任，在乡村振兴的事业上尽一份力，此次，在团四川省委和团雅安市委的指导和支持下，携手长期合作伙伴友成基金会，共同打造行之有效的公益创新模式，探索促进乡村产业人才的可持续发展，为乡村振兴贡献力量。

本次“乡村振兴·领航员人才培养计划”打造了“线上线下进阶式赋能体系+创业导师结对指导+创业资源网络对接+金融支持”的模式，将为雅安市15-20 家核心产业的小微企业、50位合作社骨干提供绿色农业与现代农业技术、产品供应链管理、产品打造及营销推广、金融财务知识培训以及6个月的创业孵化指导和度小满免息贷款对接，预计带动300名产业链上的从业人员实现增收，打造并评选出3个“乡村振兴领航员优质特色产品”，全面提升合作社现代化农业水平及产业持续发展能力，助力乡村经济发展。

自成立以来，度小满通过资金支持、人才振兴等多种方式助力乡村振兴建设。度小满在2019年推出的“小满助力计划”公益助农免息贷款项目，目前累计放款1.5亿元，覆盖了全国31个省市的242 个行政村，超15万农户受益。

过去两年，度小满和友成基金会分别在贵州雷山县、湖南安化县开展了“领航员人才培养计划”，通过培训、研学、对接销售渠道、资金支持等方式，帮助了124名乡村产业带头人，其中超半数学员的项目得到改善，实现月均660元的增收，还带动了本地300多名村民增收。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经