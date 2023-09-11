人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

乡村振兴领航员计划第三期落地四川雅安 度小满持续创新乡创带头人培养

2023年09月11日16:44 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：乡村振兴领航员计划第三期落地四川雅安 度小满持续创新乡创带头人培养

9月11日，在共青团四川省委和共青团雅安市委的指导下，由度小满和友成企业家乡村发展基金会（简称“友成基金会”）共同发起的“乡村振兴·领航员人才培养计划”第三期在四川雅安落地，项目面向当地小微企业主、返乡创业青年、合作社负责人，通过系统性课程培训、创业导师的一对一指导、市场对接、金融服务等方式，提升学员产品研发、销售能力，支持乡村新产业、新业态的发展。

素有“西藏门户”之称的熊猫故乡——雅安，因其独特的生态优势，被赞誉为“天府之肺”“动植物基因库”，茶叶、水果、蔬菜等特色产业优势明显。近年来，雅安加快构建现代产业体系，着力打造农业品牌，乡村产业发展迅猛。很多返乡创业青年是雅安乡村振兴建设的主力军，他们扎根家乡，带动了当地农业产业的发展和村民致富。

启动仪式上，共青团四川省委青年发展部副部长张建强表示，“领航员人才培养计划与四川共青团在助力乡村振兴、服务青年成长发展等多方面目标和实施路径都是一致的。雅安正在打造青年发展型城市，我们各级团组织希望力所能及的给涉农创业青年提供更多的帮助。通过这个机会，希望雅安的创业青年能心无旁鹜、心系社会，在自己发展的同时，带领更多人发家致富，共同成长”。

友成基金会副秘书长张静表示，今天在四川雅安市开启“乡村振兴领航员人才培养计划”第三期，是四川团省委、雅安团市委、度小满大力支持与并肩努力的结果。人才兴、产业旺。乡村振兴，产业是重中之重，人才是关键，两者相互作用相互支撑。新一期的领航员项目也将产业发展与人才发展相融合。为合作社提供绿色农业技术、现代化农业科技指导、产品升级支持；为带头人提供创业导师一对一指导、金融支持、市场对接等公益支持，提高产业及合作社带头人持续发展的能力，创新乡村振兴带头人培养模式。

度小满相关负责人表示，作为一家金融科技公司，度小满重视发挥技术的力量，践行社会责任，在乡村振兴的事业上尽一份力，此次，在团四川省委和团雅安市委的指导和支持下，携手长期合作伙伴友成基金会，共同打造行之有效的公益创新模式，探索促进乡村产业人才的可持续发展，为乡村振兴贡献力量。

本次“乡村振兴·领航员人才培养计划”打造了“线上线下进阶式赋能体系+创业导师结对指导+创业资源网络对接+金融支持”的模式，将为雅安市15-20 家核心产业的小微企业、50位合作社骨干提供绿色农业与现代农业技术、产品供应链管理、产品打造及营销推广、金融财务知识培训以及6个月的创业孵化指导和度小满免息贷款对接，预计带动300名产业链上的从业人员实现增收，打造并评选出3个“乡村振兴领航员优质特色产品”，全面提升合作社现代化农业水平及产业持续发展能力，助力乡村经济发展。

自成立以来，度小满通过资金支持、人才振兴等多种方式助力乡村振兴建设。度小满在2019年推出的“小满助力计划”公益助农免息贷款项目，目前累计放款1.5亿元，覆盖了全国31个省市的242 个行政村，超15万农户受益。

过去两年，度小满和友成基金会分别在贵州雷山县、湖南安化县开展了“领航员人才培养计划”，通过培训、研学、对接销售渠道、资金支持等方式，帮助了124名乡村产业带头人，其中超半数学员的项目得到改善，实现月均660元的增收，还带动了本地300多名村民增收。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：8月我国汽车出口达40.8万辆 同比增长32.1%
　　人民网北京9月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布8月汽车产销数据，8月，我国汽车出口达40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。分车型看，乘用车出口34.9万辆，环比增长7%，同比增长34.2%；商用车出口5.9万辆，环比下降11.2%，同比增长21.4%。…
工信部：上半年我国辅助自动驾驶乘用车市场渗透率升至42.4%
　　人民网北京9月11日电 （记者申佳平）“当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。” 9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部