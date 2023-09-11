人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）第18届世界水资源大会于今日在北京国测国际会议会展中心召开，本次大会主题为“水与万物：人与自然和谐共生”，这是世界水资源大会第一次在中国举办。水利部副部长刘伟平在会上表示，世界水资源大会是全球水资源领域最具影响力的会议之一，自1973年以来，已举办了17届，为开展水科学前沿领域的研究、推动水科学研究和政策交流与互动、促进水利合作交流发挥了重要作用。

刘伟平介绍，随着世界人口快速增长和经济社会发展，加之全球气候变化加剧，全球水安全保障正面临着日趋严峻的挑战。当前，全球普遍面临水灾害频发、水资源短缺、水生态损害、水环境污染等水安全问题。本次大会选择“水与万物：人与自然和谐共生”作为主题，就是要呼吁全球各国更加尊重自然、顺应自然、保护自然，更好处理人与自然、开发与保护、经济效益与生态效益的关系，推动实现人与自然和谐共生。

刘伟平认为，减轻气候变化和极端事件的影响，通过可持续的水资源管理来保障水、粮食和能源安全，向所有人提供清洁饮用水和卫生设施服务，为人类健康和生计提供支撑，维持和恢复生态系统及其提供的宝贵服务等，这些都是巨大且复杂的难题和挑战。

针对水安全面临的严峻挑战，以及促进水资源可持续利用，刘伟平强调，需要各国政府和国际社会积极行动，召开第18届世界水资源大会，目的便在于深化国际社会交流、共享治水经验和成果、推动形成全球现代治水理念，系统解决全球水安全突出问题。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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