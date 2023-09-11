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市场监管总局：严厉查处食安领域违法违规行为 切实有效防范化解风险

2023年09月11日17:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，8日，市场监管总局召开食品安全工作调度会，研究完善食品安全风险防控相关工作机制，部署中秋、国庆期间和下一阶段食品安全重点工作。

会议强调，强化问题导向、系统观念和底线思维，大力推动食品安全风险防控工作制度化、规范化，切实有效防范化解风险。要有效识别风险，发挥好抽检监测“千里眼”作用，研究建立可量化的舆情分级机制，完善企业内部“吹哨人”制度；要深入研判风险，在食品安全领域建立分级负责的分析研判机制，建立“周排查、月会商、半年调度”风险会商工作机制；要及时处置风险，做到“积极主动、协同配合、稳妥应对、确保到位”；要强化督促问效，加强跟踪督办、实地督查、考核评价，用好“两书一函”，以高标准严要求确保风险防控形成闭环。

会议要求，要抓好集中用餐单位食堂专项整治，围绕秋季开学强化工作部署，督促学校、医院等集中用餐单位及其食堂承办单位落实主体责任，严厉查处违法违规行为，集中曝光一批典型案例。要抓好亚运会等重大活动食品安全保障工作，指导相关地方加强监督抽检和风险监测，加强对亚运会食材供应商、餐饮服务商、赞助商的全过程、全覆盖监管。要抓好中秋、国庆期间食品安全工作，加强对重点区域、重点场所、重点品种的食品安全监管，畅通投诉举报渠道，加强应急值守和舆情监测。

(责编：乔业琼、吕骞)
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