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央行：8月末对实体经济发放的人民币贷款同比增长10.9%

2023年09月11日17:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）在9月11日发布了《2023年8月社会融资规模存量统计数据报告》《2023年8月社会融资规模增量统计数据报告》和《2023年8月金融统计数据报告》。据央行初步统计，2023年8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为230.24万亿元，同比增长10.9%。同时，2023年前8个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元，8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。

多位业内人士对此表示，当前宏观经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。前8个月信贷结构持续优化，投向重点领域和薄弱环节的信贷占比也在不断提高，新增社会融资规模超出市场预期，金融明显加大了对实体经济的支持力度。同时，各部门多措并举有效发挥政策合力，向市场传递出稳增长的决心。

中国银河证券首席经济学家兼研究院院长章俊解认为，8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元，这是在去年8月份已经达到历史同期峰值的基础上实现的，实属不易。8月贷款增量比7月大幅增加超过1万亿元，明显强于季节规律，也显示市场预期和情绪出现好转。8月份政策密集出台，提振市场信心，贷款增速总体平稳、边际回暖，金融对实体经济的支持力度持续发力。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，在8月政策性降息落地、稳增长政策持续发力的背景下，当月新增信贷、社会融资规模大幅反弹，而且都出现同比多增，显示出当前“宽信用”进程再度提速，这将为接下来经济复苏动能转强积蓄力量。

“8月新增社会融资规模超出市场预期，主要受债券融资拉动。其中，专项债发行显著放量，带动政府债券融资大幅多增，债券发行利率下行对企业债券融资需求起到一定提振作用。”王青表示，8月政府债券融资同比大幅多增8714亿，主要原因是7月中央政治局会议后，财政政策加力，要求新增专项债力争在9月底前基本发行完毕，带动8月专项债发行显著放量，而上年同期专项债已基本发完。8月企业债券融资也有起色，同比多增1186亿，主要原因是8月降息背景下债市整体走强，企业债券发行利率继续下行，提振债券融资需求。

也有业内人士表示，在8月制造业PMI连续3个月回升、消费及出口等也好于预期的情况下，8月金融统计数据显示出人民币贷款走势较好与经济基本面向好、政策及时有力相互呼应，同时企业融资成本持续下行，再度降息有效激发融资需求。

(责编：乔业琼、吕骞)
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