新华社北京9月11日电 题：牢牢守住数据质量 有序推进各项工作——国家统计局有关负责人谈第五次全国经济普查进展

新华社记者魏玉坤

第五次全国经济普查是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻开展的一次重大国情国力调查。当前，第五次全国经济普查已启动单位清查工作。

与以往普查相比，这次普查工作有什么变化？什么是单位清查？单位清查工作具体进展如何？……记者11日梳理了社会关切的热点，采访了国家统计局有关负责人。

普查标准时点为2023年12月31日

国家统计局有关负责人表示，经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。

我国经济普查的历史可以追溯到1950年的全国工矿企业普查。经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日，普查时期资料为普查年份的年度资料。目前，我国已在2004年、2008年、2013年和2018年分别开展了四次全国经济普查。

第五次全国经济普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。本次普查将首次统筹开展投入产出调查。投入产出调查是为系统反映国民经济行业间经济联系组织实施的一项大型调查。

单位清查是重要基础性工作

单位清查是保证普查登记顺利实施必不可少的重要基础性工作。

单位清查的目的是摸清我国境内从事经济社会活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业活动个体经营户的基本情况和分布状况，准确界定第五次全国经济普查的对象与种类，明确地方普查机构与相关部门的普查登记责任，确保普查对象类型界定准确、普查单位登记不重不漏。

国家统计局有关负责人介绍了单位清查工作的具体进展：

组织完成普查区划分与建筑物信息采集、清查阶段普查员和普查指导员（简称“两员”）选聘工作，截至目前全国已选聘普查“两员”约210万人。协调获取相关部门单位名录信息，整理形成单位清查底册。

全国“地毯式”单位清查已全面铺开，目前各地正在抓紧推进清查登记，及时上报并审核清查数据，后续还将开展查疑补漏、数据检查验收等工作。

牢牢守住数据质量生命线

国家统计局有关负责人表示，第五次全国经济普查将坚持数据质量第一原则，把“牢牢守住数据质量生命线”这一根本要求贯穿于普查工作各方面全过程。

把握源头数据质量。采用入户采集、自主填报、部门报送相结合的方式获取普查对象数据，减少数据采集环节人为干扰。加强普查人员管理和培训，提高普查人员业务能力和调查水平，夯实普查工作质量。

严格数据审核检查。强化普查数据处理系统功能，对普查数据进行在线“即采即审”，综合运用大数据手段和多种分析方法开展验证评估。统一组织事后质量抽查，抽取一定比例的普查对象进行数据检查，接受社会公众监督。

严肃普查法纪。严明普查工作纪律，落实普查责任，将相关部门和各地普查工作开展情况纳入统计督察。落实普查数据质量追溯和问责机制，严肃查处普查违纪违法行为。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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