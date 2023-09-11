天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体 计划9月12日受控再入大气层
2023年09月11日18:19 | 来源：新华网
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新华社北京9月11日电（李国利、邓孟）记者从中国载人航天工程办公室了解到，9月11日16时46分，已完成全部既定任务的天舟五号货运飞船，顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行，将按计划于9月12日受控再入大气层，货运飞船绝大部分器件将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。
天舟五号货运飞船于2022年11月12日在文昌航天发射场发射入轨，装载了神舟十五号3名航天员6个月的在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，搭载了“澳门学生科普卫星一号”立方星、空间氢氧燃料电池、空间高能粒子探测载荷等多项空间应用项目。
天舟五号货运飞船在轨飞行期间，曾于2023年5月5日撤离空间站组合体，独立飞行33天后再次与空间站组合体进行交会对接，继续开展了相关空间技术试验。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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