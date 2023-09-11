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2023年中国公平竞争政策宣传周启动

2023年09月11日21:22 | 来源：新华网
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　　新华社南京9月11日电（记者郑生竹）国家市场监督管理总局将强化公平竞争政策基础地位，加强和改进竞争监管执法，以公平竞争畅通经济循环、增强市场活力、强化创新激励、促进市场联通。

　　这是记者从11日在南京召开的2023年中国公平竞争政策宣传周启动仪式上获悉的。此次宣传周以“统一大市场 公平竞未来”为主题，国家市场监督管理总局将会同相关部门和单位组织举办100项活动，集中展示各地区、各有关部门在保护和促进公平竞争、优化营商环境、加快建设全国统一大市场、推动高质量发展等方面取得的重要成效，加强公平竞争宣传培训，凝聚公平竞争广泛共识，推动形成公平竞争治理合力。

　　国家市场监督管理总局有关负责人表示，公平竞争是市场经济的内在要求。近年来，在党中央、国务院坚强领导下，我国公平竞争治理取得重要成就，公平竞争制度不断完善，公平竞争秩序稳步向好，公平竞争理念深入人心，竞争领域制度型开放持续拓展。举办2023年中国公平竞争政策宣传周，大力培育和弘扬公平竞争文化，是贯彻落实党中央、国务院有关决策部署的重要举措，对引导全社会形成公平竞争的良好风尚、促进经济实现质的有效提升和量的合理增长具有重要作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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