新华社北京9月11日电（记者赵文君）市场监管总局11日发布《经营者集中反垄断合规指引》。指引作为经营者集中监管领域合规指导性文件，将有助于提升经营者集中常态化监管水平。

近年来，随着经营者集中监管不断深入推进，企业依法申报意识显著增强，部分企业特别是中小规模企业在合规认识和能力建设方面还存在不足，加强合规指导的需求较为强烈。指引聚焦经营者集中监管特点以及企业合规需求，从合规风险、合规管理、合规保障等方面为企业提供有益参考。企业可以根据经营规模、管理模式、集中频次、合规体系等自身情况，建立健全内部合规管理制度，增强合规管理能力。

据介绍，指引有四方面特点：一是突出以服务为宗旨，市场监管部门要定期了解企业合规情况并给予必要支持，同时积极开展宣传和培训。二是突出以实效为基础，重在实现合规效果，不强制要求企业单独建立经营者集中合规制度，避免增加额外合规成本。三是突出以企业为中心，充分考虑不同类型企业管理模式的差异性以及从事投资并购的频繁程度，在合规建设方面给予企业足够灵活度。四是突出以问题为导向，首次引入案例说明，帮助企业更好理解投资并购各环节可能面临的合规风险。

下一步，市场监管总局将建立健全经营者集中合规评价体系、风险预警提示机制以及常态化沟通机制，更好服务企业规范健康发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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