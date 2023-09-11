新华社厦门9月11日电（记者付敏）第二十三届中国国际投资贸易洽谈会于11日落幕。记者从投洽会组委会获悉，据初步统计，638个项目在大会期间达成合作协议，计划总投资额4845.7亿元，参会机构数量和协议总投资额均创下五年来新高。

据介绍，本届投洽会围绕“扩大双向投资 共促全球发展”永久主题和“开放·融合 引领高质量发展”年度主题，共吸引来自100多个国家和地区、1000多个工商经贸团组、近8万名境内外客商参会。联合国贸发会议、联合国工发组织、上海合作组织、经合组织等12个国际组织参与本届投洽会相关活动。

本届投洽会设置12万平方米展览展示，举办62场论坛研讨活动、36场对接洽谈、项目路演和投资考察活动，发布《世界投资报告2023（中文版）》《中国外资统计公报2023》《中资企业国别发展报告》《中国双向投资报告2023》等15个权威报告和研究成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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