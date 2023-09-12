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2023金秋消费季·“乐购东莞 精彩有礼”商贸文旅消费节启动

2023年09月12日08:24 | 来源：广州日报
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原标题：九大消费节等你来

　　点燃“夜经济”，让东莞更有“烟火味”。2023金秋消费季·“乐购东莞 精彩有礼”商贸文旅消费节于本月10日晚在民盈·国贸城白兰花广场正式启动。这一活动根据不同人群需求，创新融合商贸+文旅形式，推出九大消费节，自即日起将持续至10月31日，为东莞市民带来跨越整个金秋的舒适购物体验，并为东莞消费增长注入更多活力。

　　引流新热潮

　　为市民奉上消费大餐

　　本次活动由东莞市政府主办，东莞市商务局、东莞市文化广电旅游体育局承办，囊括了千企万店狂欢购物节、莞货莞品展销节、篮球文化消费节、舌尖美食节、潮流文化消费节、夜经济消费节、潮玩汽车消费节、文旅消费节以及数码消费节九大主题活动。

　　这些主题活动将通过沉浸式场景体验、新潮文化互动、美食品鉴、商圈联动等多种形式，不间断地为东莞市民奉上够有趣、够潮流、够实惠的消费大餐，引领东莞消费新热潮，让东莞市民在家门口就能轻松尽享“买买买”的乐趣。

　　在当晚活动现场，行业专家、各协会会长相继登台推介。融合涂鸦艺术的篮球文化节、在黄旗山上度过奇妙的中秋夜、充斥着速度与激情的电竞赛事……形式各异、丰富多彩的活动内容通过推荐官呈现在大家面前，并为接下来的活动提前预热。东莞市商务局还与东莞交投集团联合打造了特色主题大巴，带着市民夜游东莞，沉浸式感受“夜经济”在东莞点亮的烟火人间。

　　商贸+文旅

　　打造消费体验新支点

　　据了解，当晚的活动是2023金秋消费季·“乐购东莞 精彩有礼”商贸文旅消费节的开场活动，也是东莞首次尝试将商贸和文旅进行全面融合，旨在进一步提升市民的消费体验。

　　作为商务部“2023消费提振年”六大主题活动之一，金秋消费节通过各类促消费活动以节聚势、以节促游、以展兴市，推动消费持续恢复和扩大。东莞市委、市政府一直高度重视促消费工作，除了举办2023金秋消费季·“乐购东莞 精彩有礼”商贸文旅消费节，今年以来已先后投入超过1.7亿元促消费资金，用于发放消费券、消费补贴，开展小汽车、家电、手机促消费和莞货莞品促消费等活动。

　　接下来，“乐购东莞”还将继续扩展线下消费活动，在国庆期间举行2023广东国际汽车展示交易会·秋季（第23届东莞国际车展），11月底举行“乐购东莞”汽车交易会，整体围绕“莞品莞货”大力开展促消费活动，推动消费文旅科技多场景融合体验，打造东莞消费新支点。

　　亮点活动

　　一、千企万店狂欢购物节（9月10日-10月31日）

　　在汇一城、民盈·国贸城、星河城、万达广场、天和百货、华南摩尔等全市各镇街商业商圈（街）和购物综合体，打造商旅文、游购娱、吃住行“一站式”购物平台，涵盖餐饮、家电、服饰、美妆、文创、潮玩等消费品类，搭建沉浸式消费场景。

　　二、莞货莞品展销节——莞货品牌展（9月26日-9月28日，以市体育中心档期为准）

　　组织莞货莞品集中展销，拟分东莞老字号（如腊味）、东莞服饰鞋包、东莞潮玩宠物用品电子家电以及东莞名优产品（如食品）、东莞餐饮名店、居家适老辅具共6个系列。

　　三、篮球文化消费节

　　1.2023东莞企业篮球联赛（9月20日-10月22日）组织企业球队参赛，组织体育运动品牌展，同步举行不同类别的体育赛事（三人篮球、健美赛等）

　　2.篮球文化消费嘉年华（10月14日-10月22日）

　　3.鳒鱼洲篮球艺术文化节（9月16日-17日，东莞鳒鱼洲）

　　四、 舌尖美食节——十大人气美食评选活动（9月10日-10月31日）

　　组织各大餐厅参加，发放美食消费券，评选东莞十大人气美食。

　　五、潮流文化消费节——黄旗山中秋“奇妙夜”（9月28日-10月6日）

　　在黄旗山公园，借助该奇妙夜活动，同步开展杨官璘杯千人象棋大会，融入非遗文化、中秋灯会、潮玩市集、相亲活动和登高祈福等五大活动。

　　六、夜经济消费节——晚八夜生活·请你来东莞消夜（9月28日-10月6日）

　　乐购东莞小程序联合多个平台推出“晚八夜生活”消费券，并组织街头音乐会。

　　七、 潮玩汽车消费节（10月中旬）

　　在麻涌珠三角汽车博览中心、创客坊，开展“汽车+美食”“汽车+竞技”“汽车+集市”“汽车+文化”等多元素融合促消费活动，涵盖怀旧经典车型主题巡游、“复古创意”车尾厢集市等内容。

　　八、文旅消费节——乐游东莞系列活动（9月28日-10月8日）

　　推出东莞区域旅游惠民专项。推出农民丰收节、优质农产品产销对接、金牌莞品·预制菜评鉴等系列活动。推出工业、休闲农业观光、公园景点共3条旅游线路。

　　九、数码消费节——东莞电竞嘉年华暨英雄联盟挑战赛（9月24日-25日，京东mall）

　　挑战赛决赛期间，组织电竞展销（电竞周边设备生产商、电竞运营商、游戏版权企业）、电竞音乐会和电竞游戏英雄联盟总决赛，展现潮流东莞城市形象，促进新消费场景成长。（记者 马骏）

(责编：曹淼、李源)
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