人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国秋粮种植面积比去年稳中有增 各地逐渐进入收获期

2023年09月12日08:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月12日电 （记者李栋）白露节气过后，各地秋粮开始陆续进入收获期。今年我国秋粮面积预计达13.1亿亩，比去年稳中有增，目前全国大部地区秋粮长势良好，丰收有基础有希望。

走进天津市津南区八里台镇的小站稻种植基地，稻穗飘香。“小站稻现在已进入抽穗扬花期，最近一段时间也是水稻产量和品质形成的关键阶段。”技术人员田川快人快语，“现在大家正忙着查看不同品种水稻的抽穗情况和灌浆情况，以及是否遭受病虫害。”

农业种植讲究三分种，七分管。产量形成的关键期，也是下功夫抓田间管理的重要时期。“接下来，还将开展第四次统防统治，集中喷施叶面肥和杀菌剂，目的就是要调节水稻生长，实现促壮苗稳长、促灌浆鼓粒、促单产提高，同时预防病虫害，实现‘虫口夺粮’。”田川说，就目前稻穗的状态来看，预计10月中旬小站稻将进入集中收获期。

为保障国家粮食安全，今年农业农村部启动实施了主要粮油作物大面积单产提升行动，在科技、资金、农机装备等方面持续发力，不断夯实国家粮食安全基础。

在科技支撑方面，发布主导品种158个、主推技术164项。在资金支持方面，中央财政资金持续投入52亿元开展农业技术推广和农民教育培训。在农机装备方面，各地推进“丘陵山区实用高效作业装备”以及大马力农机的研发，尽快把先进技术转化为生产能力。在农业基础设施方面，今年以来，各地围绕新建4500万亩、改造提升3500万亩的年度任务，持续加强高标准农田建设，保障粮食生产。

粮食丰产丰收受天气因素影响最大。今年，除华北、东北部分地区遭遇较重的洪涝灾害、西北局部地区遭遇干旱外，全国旱涝灾情总体轻于去年和常年。农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，今年北方大部地区雨水充沛、光热充足，利于玉米、大豆、水稻等作物生长发育，目前全国大部地区秋粮长势良好，丰收有基础有希望。

“现在距秋粮大面积收获还有不到一个月的时间，还要过秋旱、秋涝、台风、霜冻、病虫害等多个关口。”朱娟介绍说，农业农村部门将做好分区分类指导，抓好秋粮后期田管，组织专业化服务队开展统一喷施作业，促进秋粮作物灌浆成熟和单产提升，全力以赴夺取秋粮和全年粮食丰收。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国清洁能源建设景气持续向好 电力建设呈现结构优化发展态势
　　人民网北京9月12日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会发布的2023年第二季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为110.75，同比上涨7.36点，环比上涨2.58点，已连续8个季度上涨，近四个季度呈现加速上涨趋势，清洁能源建设景气持续向好。 “构成CEPI的8个指标均以2017年为基期进行测算。…
中央气象台发布暴雨黄色预警
　　人民网北京9月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月12日08时至13日08时，重庆中东部、贵州东北部、河南东南部、湖北西南部和东部、湖南西部、安徽中部、江苏中部、江西北部以及云南西北部和南部、广西南部、广东西南沿海、海南岛北部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆东南部、安徽中部、江苏中部及广西西南部等地部分地区有大暴雨（100-120毫米）；上述地区最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米，局地还有雷暴大风等强对流天气。 防御指南： 1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部