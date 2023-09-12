人民网北京9月12日电 （记者李栋）白露节气过后，各地秋粮开始陆续进入收获期。今年我国秋粮面积预计达13.1亿亩，比去年稳中有增，目前全国大部地区秋粮长势良好，丰收有基础有希望。

走进天津市津南区八里台镇的小站稻种植基地，稻穗飘香。“小站稻现在已进入抽穗扬花期，最近一段时间也是水稻产量和品质形成的关键阶段。”技术人员田川快人快语，“现在大家正忙着查看不同品种水稻的抽穗情况和灌浆情况，以及是否遭受病虫害。”

农业种植讲究三分种，七分管。产量形成的关键期，也是下功夫抓田间管理的重要时期。“接下来，还将开展第四次统防统治，集中喷施叶面肥和杀菌剂，目的就是要调节水稻生长，实现促壮苗稳长、促灌浆鼓粒、促单产提高，同时预防病虫害，实现‘虫口夺粮’。”田川说，就目前稻穗的状态来看，预计10月中旬小站稻将进入集中收获期。

为保障国家粮食安全，今年农业农村部启动实施了主要粮油作物大面积单产提升行动，在科技、资金、农机装备等方面持续发力，不断夯实国家粮食安全基础。

在科技支撑方面，发布主导品种158个、主推技术164项。在资金支持方面，中央财政资金持续投入52亿元开展农业技术推广和农民教育培训。在农机装备方面，各地推进“丘陵山区实用高效作业装备”以及大马力农机的研发，尽快把先进技术转化为生产能力。在农业基础设施方面，今年以来，各地围绕新建4500万亩、改造提升3500万亩的年度任务，持续加强高标准农田建设，保障粮食生产。

粮食丰产丰收受天气因素影响最大。今年，除华北、东北部分地区遭遇较重的洪涝灾害、西北局部地区遭遇干旱外，全国旱涝灾情总体轻于去年和常年。农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，今年北方大部地区雨水充沛、光热充足，利于玉米、大豆、水稻等作物生长发育，目前全国大部地区秋粮长势良好，丰收有基础有希望。

“现在距秋粮大面积收获还有不到一个月的时间，还要过秋旱、秋涝、台风、霜冻、病虫害等多个关口。”朱娟介绍说，农业农村部门将做好分区分类指导，抓好秋粮后期田管，组织专业化服务队开展统一喷施作业，促进秋粮作物灌浆成熟和单产提升，全力以赴夺取秋粮和全年粮食丰收。

(责编：郝帅、吕骞)

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