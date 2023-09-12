人民网北京9月12日电 （欧阳易佳）第18届世界水资源大会近日在北京开幕，来自60多个国家和地区、30多个国际组织的近1300位代表参加本届大会。开幕式上，与会专家围绕水资源领域先进发展理念和科技成果，共商治水良策，共谋合作发展。

世界水资源大会是国际水资源学会组织的世界性学术会议，是国际水资源领域参加人员范围最广、影响范围最大、专业水平最高的学术会议之一。本届大会的主题为“水与万物：人与自然和谐共生”，下设“变化环境下的‘水资源-人口-经济-生态’纽带关系”“提高用水效率和效益完善水公共服务”“建设韧性防灾减灾体系”等6个分主题，并将发布重要成果《北京宣言》。

水利部部长李国英在会上表示，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，科学回答了治水重大理论问题和实践问题，为统筹做好水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理提供了根本遵循，指引中国治水取得了历史性成就、发生了历史性变革，解决了许多长期想解决而没有解决的治水难题，水资源利用方式实现深层次变革，水资源配置格局实现全局性优化，江河湖泊面貌实现根本性改善，水利治理能力实现系统性提升，在推进落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标方面取得了重大进展。

李国英认为，中国的基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡，水旱灾害多发频发重发。除水害、兴水利，一直都是涉及国家长治久安的大事要事。

李国英表示，基于中国治水实践和经验，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路应成为国际社会治水主流理念：一是坚持节水优先。充分认识淡水资源的有限性和不可替代性，共同履行可持续利用淡水资源的义务和责任，积极推动和实现农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，全面提升水资源节约集约利用能力和水平。

二是坚持空间均衡。充分认识水资源、水生态、水环境承载能力是有限的，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快推动发展方式和生活方式全面绿色转型；立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学谋划建设跨流域、跨区域水资源优化配置体系，提高水资源条件与经济社会发展布局的适配性，努力实现人口经济与资源环境相均衡。

三是坚持系统治理。充分认识流域性是江河湖泊最根本、最鲜明的特性，水与生态各要素紧密联系、相互影响，从生态整体性和流域系统性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，尊重自然界河流生存的基本权利，把河流视作生命体，构建河流伦理，维护河流健康生命，实现人与河流和谐共生。

四是坚持两手发力。充分认识水治理既是政府的主要职责，又需要利用好市场机制，充分发挥各国政府、国际组织、社会组织、经济组织等的各自优势，开辟合作共赢、共建共享的发展路径，凝聚应对水灾害、水资源、水生态、水环境问题的智慧和力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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