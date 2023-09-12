江聃

9月8日，北京证监局和北京证券交易所共同组织召开“深改19条”政策宣讲会，多位与会代表反映，本次改革对提升北京证券交易所（下称“北交所”）活跃度，强化市场功能方面非常及时和务实，期望后续改革举措尽快落地。

“深改19条”是指证监会9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，文件设立了北交所分阶段发展目标，并推出一揽子改革措施。

“经过两年的发展，北交所市场已经从平稳开市逐步迈向了规模、功能双提升的关键时期。”北交所交易运行管理部副总监兼改革办副主任张付标在宣讲会上表示，本次北交所改革的推出时机、改革力度、配套制度落地速度，以及“试验田”的安排都是超预期的。改革从破解当前市场各方高度关注的流动性、吸引力等关键问题出发，在投资主体、投资标的、交易制度、交易工具及交易环境等方面，全面系统地加大制度和产品供给。

改善流动性、提高活跃度是本次改革的突出亮点。本次改革政策举措包括了投资者适当性调整、转板制度推进、新股发行制度优化等。中纺标总经理李斌表示，对于上市公司来说，流动性的改善更能让股东感受到作为上市公司的价值。诺思兰德证券事务代表马静同样表达了改革落地对于公司股票流动性提升的期望。她说，意见提出要研究论证结构性优化投资者的适当性管理要求，北交所已第一时间落实，这将有助于扩大北交所的投资者规模，增强北交所市场的买方力量，改善北交所流动性基础。就推进IPO方面，期待细则尽快出台。

上市周期有望进一步缩短是拟上市公司的关注。翰林航宇证券事务代表李佳表示，本次改革优化了进入创新层标准，取消融资1000万元限制，便利了公司根据自身发展情况需要灵活选择融资时点和规模，实现了公司融资的自主决策，加快了公司进入创新层的速度。同时，进一步明确“连续挂牌满12个月”的执行标准。明确发行条件中“已挂牌满12个月”的计算口径为“交易所上市委审议时已挂牌满12个月”，允许挂牌满12个月的摘牌公司二次挂牌后直接申报北交所上市，将降低公司申请上市的时间成本，上市进程进一步缩短，提高公司上市效率、增强了上市对公司的吸引力。中信建投证券投行委总监韩东哲认为，优化挂牌满12个月的执行标准，上市的效率更高、确定性更强，直联机制下由北交所全程审核，挂牌周期进一步缩短，进一步提高公司上市的确定性。

《意见》明确，允许私募股权基金通过二级市场增持其上市前已持有的北交所上市公司股票，这将打破过去只卖不买的单边交易现状，备受期待。金长川资本副总裁薛文领表示，私募股权机构可以投资上市前已经持有的股票。这项措施的推出，给予了私募股权投资机构一个合理参与二级市场的工具和手段，期待后续尽快完善可投资的软硬件支持。

华夏基金股票投资部总监顾鑫峰表示，北交所处于良性发展的态势中。今年以来，不少公募基金已经在布局北交所上市的头部公司，其中不乏顶格配置的案例，这间接说明公募基金大部队正在陆续进场，随着此次改革推进，北交所上市公司的受关注度一定会越来越高。

(责编：王震、陈键)

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