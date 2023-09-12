面对全球经济增长放缓、需求疲弱等压力挑战，中国多地政府部门自去年底以来积极“组团出海”，组织企业“走出去”，将海外客户“请进来”，政企协力，主动出击，拓展市场。

随着一份份订单交付完成，一个个项目落地开花，中外企业跨越山海，在合作共赢中紧密相“链”。近日，新华社记者联动国内国外，追踪采访“出海”进展，从中挖掘更多迎难而上、合作共赢的故事。

承压前行

收获订单，也扩大了朋友圈

8月20日6时38分，荷兰鹿特丹港。一艘满载货物的渡轮缓缓靠岸，船上装有11台高空作业车的集装箱经历约一个月的“漂洋过海”，终于抵达。

2天后，在荷兰阿尔布起重设备有限公司园区里，公司所有人兼首席执行官雅各布·博尔赫修斯见到了这批货物。这已经是这家企业今年第五次收到来自同一家中国供应商的产品了。“质量可靠，供应及时，我们的选择没错！”他说。

博尔赫修斯口中的中国供应商正是江苏宸力（苏州）机械设备有限责任公司。一个月前，这批货物走下产线并完成检测包装，经由上海港出发，抵达荷兰后将由此进入更多欧洲国家。

半年内5次发货，而且多次追加订单，两家企业背后有一段彼此津津乐道的故事。

宸力（苏州）机械设备有限责任公司负责人刘爱钧告诉记者，与荷兰客户是认识四五年的老朋友了，但几乎以线上联系为主，直到去年底，在当地政府组织的“组团出海”中，双方才得以见面。

“我们聊得很愉快，一拍即合，荷兰客户当场便与我们签下53万美元的订单。”刘爱钧说，后来荷兰客户又陆续追加了价值36万美元的订单，“到7月底我们已全部交付完毕”。

今年以来，世界经济增长乏力，外需持续减弱，我国外贸出口面临不小挑战。承压前行下，从政府“组团出海”，到企业主动“走出去”，各方都在发力出实招、想办法，靠前走进市场。

佛山聚阳新能源有限公司，是国内深耕太阳能及空气能热水器行业的“老手”，但也是外贸领域的“新手”。靠着“走出去”开拓朋友圈，这家企业从2022年年中才开始试水海外，现在外贸领域已做得风生水起。

“自去年11月‘出海’至今，公司已向波兰客户交付三批订单，向德国客户交付两批订单。”聚阳董事长李陈道说，“虽然每次交付只有几百台，但我们和客户间的信任不断加深，现在客户往往还没确定型号，就会预付几万元定金敲定合作意向，还有的客户甚至有合作开厂的想法。”

“面对外部压力，坐在家里是等不来机会的。我们必须主动出击，积极应变。”李陈道的话道出广大外贸企业的心声。

顶住压力，我国外贸展现了较强韧性。二季度以来，我国月度进出口规模稳定在3.4万亿元以上。前8个月，我国进出口总值27.08万亿元，同比微降0.1%。8月当月，进出口3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池上半年合计出口增长超6成，成为拉动外贸增长的“新三样”。

走出去，不仅巩固了老客户，也结交了新朋友，不仅收获了新订单，也了解了新形势。

就在近期，刘爱钧又飞到新加坡，既见了从印度赶来的老客户，也拜访了当地四家新客户。“不仅形成约30万美金的意向，更重要的是了解到当地市场的最新需求和产品趋势，这是任何线上见面都替代不了的。”他说。

主动牵手

布局市场，也发掘了新机遇

“出海”拓展订单和市场，“走出去”的同时也有“引进来”。

3月下旬在日本签约，8月上旬在中国开工新项目，项目参与方纷纷感慨：“没想到速度这么快！”

江苏苏州高新区，岛津仪器四期项目建设如火如荼。这个8月初开工的日资新项目，意味着全球科学分析仪器龙头企业“加码”布局中国的步伐进一步加快。

5个月前，苏州市组织招商团队赴日本招商。在东京举办的苏州高新区对日合作交流会上，岛津仪器与苏州高新区现场完成签约。

“参加的日本企业超过700家，气氛很热烈。”苏州市副市长唐晓东回忆说，岛津在中国已有多年的投资项目，基于自身发展需求，有较强烈意愿继续扩大投资。“而且引入高端医疗器械相关项目，对我们打造产业创新集群也将发挥积极作用。”

岛津企业管理（中国）有限公司董事长兼总经理青山功基说，中国已成为岛津制作所最大的海外生产基地，也是在中国投资最大、发展最好的生产基地。

招商引资，除了营商环境“留得住”，也要积极伸出橄榄枝，把新技术新项目高水平“引进来”。

在四川，空中客车（成都）飞机全生命周期服务有限公司建设已进入收尾，预计于9月底封顶，明年初投入运营。

这是空客在欧洲之外建立的首个飞机循环利用项目，投运后将向全球市场提供飞机从停放、维修、升级、改装、拆解和回收的一站式服务。

2022年1月项目决定落地成都。后来面对疫情冲击和国际变局，项目各方依然保持密切联系，推动合作进展。今年4月正式成立合资公司，着手运营准备。

“布局中国市场，也让我们发掘了更多新机遇。”空中客车（成都）飞机全生命周期服务有限公司总经理布瑞恩·阿格纽说，空客依托成都项目正加快开发面向全球的本地化服务，立足中国的同时也向亚洲、欧洲、美洲等全球市场开放。

总部位于德国斯图加特的博世集团负责人表示，今年初无锡招商团赴欧洲考察释放的积极信号，进一步增强了博世在华投资和长期发展的信心。3月份，博世与无锡签署战略协议，推动车用氢燃料电池本土化开发，如今博世无锡工厂的部件已用于在华量产氢能力模块。

“走出去”，围绕重点领域和产业链加快“招大引强”；主动“引进来”，邀请跨国公司高管来华考察，为其在华投资扩建提供更好平台；深化与相关国家外资商会沟通交流，优化和推介当地营商环境……为了更好招商引资，各地纷纷出实招。

商务部数据显示，前7个月，制造业实际使用外资金额1968.5亿元人民币，同比增长0.1%。高技术产业实际使用外资同比增长3.8%，其中高技术制造业同比增长25.3%。

今年以来，包括苹果、特斯拉、通用、阿斯利康、西门子等众多知名大型跨国公司高管纷纷将“到访中国”摆上日程，表达出持续深耕中国市场的诚意与决心。

紧密相“链”

开放合作，拥抱互利共赢

志合者，不以山海为远。跨越山海的相见，正是一场互相需要、互利共赢的紧密相“链”。

“中国客户及时交付货物，保证了疫情期间供应链顺畅，让我们得以正常运转。”博尔赫修斯说，“不仅如此，他们的生产具有创新和灵活性，让我们可以根据客户的多样化需求及时调整设计。”

为了更高效、保质保量地交货，宸力机械对产线进行调整，并于6月底启用了新的组装车间和研发基地。“产能提升了3倍左右。”刘爱钧说，“我们产品研发还要进一步加快，这样才能迅速跟上市场需求的节奏。”

浙江小轩窗家居股份有限公司董事长周国轩告诉记者，今年以来他陆续参加了法兰克福、土耳其等地展会，订单基本完成交付。为更好应对后期订单，企业正着手建设智能化新厂房，将于今年底明年初正式建成。

何以紧密相“链”？中国德国商会华北及东北地区执行董事兼董事会成员晏思这样回答：中国依然是关键的市场和创新驱动力之一，德国企业将继续致力于深耕中国市场，因为“中国是全球市场和供应链条上不可或缺的一环”。

互利共赢，开放合作，中国从未止步——

近期，国务院先后出台稳外贸稳外资文件，从强化贸易促进拓展市场、稳定和扩大重点产品进出口规模等5方面提出18条政策措施；从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6方面提出24条政策措施；商务部召开多场外资企业圆桌会，倾听外资问题诉求；9月举办中国国际服务贸易交易会，11月将举办第六届中国国际进口博览会，以开放合作平台进一步拥抱海内外客商……

地方也在持续加大对海外市场的开拓力度。广东推出“粤贸全球”系列展会，组织经贸代表团前往世界各地参展推介；浙江持续加大对境外参展、海外营销、来浙采购、境外投资等商务人员出入境的支持力度……

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东认为，面对一些国家采取贸易保护主义措施，中国依然以更高水平开放的姿态，坚持“引进来”和“走出去”并重，主动增强国内国际两个市场两种资源的联动效应，为全球经济实现开放、包容、均衡发展作出应有贡献。

“政府发力，企业自己也要努力。”李陈道说，目前企业在欧洲已设立50多个代理点，“我们将继续扩大布局，选择波兰、德国、匈牙利等国家做成样板市场，再辐射其他更多欧洲客户。”

展望未来，刘爱钧充满信心：“下半年我们计划在意大利设立仓库和售后服务中心，把国际化销售网络搭建起来，相信未来发展会更好！”

（记者于佳欣 谢希瑶 杨绍功 王湘江 丁乐 单玮怡）新华社北京9月10日电

(责编：王震、陈键)

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