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2023年国家网络安全宣传周在福州开幕

2023年09月12日08:54 | 来源：新华社
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新华社福州9月11日电（记者王思北 邓倩倩）11日上午，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办的2023年国家网络安全宣传周在福建福州举行开幕式。

2023年国家网络安全宣传周主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”，将在全国范围内持续开展至9月17日。围绕党的十八大以来网络安全领域取得的重大成就开展主题宣传活动，通过论坛、研讨、展览、竞赛等形式，党政机关、科研机构、高校、企业、社会组织、群众等各方力量广泛参与网络安全宣传活动，全面营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

记者了解到，网络安全宣传周期间，将围绕关键信息基础设施安全保护、云计算服务安全、汽车数据安全、网络安全标准与实践、青少年网络保护、网络安全服务产业发展等主题举办14场分论坛和主题活动。还将举办校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动，以及网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进家庭等宣传普及活动，推动提升全社会网络安全意识和防护技能。

(责编：王震、陈键)
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