新华社北京9月11日电（记者赵文君）市场监管总局11日发布《经营者集中反垄断合规指引》。指引作为经营者集中监管领域合规指导性文件，将有助于提升经营者集中常态化监管水平。

近年来，随着经营者集中监管不断深入推进，企业依法申报意识显著增强，部分企业特别是中小规模企业在合规认识和能力建设方面还存在不足，加强合规指导的需求较为强烈。指引聚焦经营者集中监管特点以及企业合规需求，从合规风险、合规管理、合规保障等方面为企业提供有益参考。企业可以根据经营规模、管理模式、集中频次、合规体系等自身情况，建立健全内部合规管理制度，增强合规管理能力。

下一步，市场监管总局将建立健全经营者集中合规评价体系、风险预警提示机制以及常态化沟通机制，更好服务企业规范健康发展。

(责编：王震、陈键)

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