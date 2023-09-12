《企业标准化促进办法》将于2024年正式施行
2023年09月12日08:57 | 来源：新华社
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原标题：《企业标准化促进办法》将于2024年正式施行
新华社北京9月11日电（记者赵文君）市场监管总局近日修订出台《企业标准化促进办法》，办法将于2024年1月1日起正式施行，旨在为企业标准化工作营造更加优良的环境，激发企业标准化工作内生动力。
办法提出，用企业标准自我声明公开和监督制度代替企业标准备案管理制度。与备案制相比，企业在公共服务平台上公开一项标准，仅仅需要10分钟左右的时间，并且不需要任何费用，企业标准自我声明公开为企业节约了大量的经济成本和时间成本。
在监管方面，办法明确以“双随机、一公开”监管方式，依法进行监督检查。此外，办法加大对企业标准化工作的激励和服务力度。
(责编：王震、陈键)
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