刘羽佳 刘赫垚 杨琪

眼下，在黑龙江省宁安市渤海镇上官地村，“石板稻田”长势良好，微风拂过，稻浪滚滚，美不胜收。再过不到一个月时间，水稻便可大范围收割。

宁安位于黑龙江省东南部，拥有世界珍稀的石板田8.5万亩。宁安市玄武湖大米专业合作社经理陈雨佳告诉记者，“石板大米”生长在万年前火山喷发后形成的熔岩台地上。火山灰、腐殖土带来丰富的矿物质、有机质和微量元素，镜泊湖水自然流淌灌溉，加之昼夜温差较大，造就了“石板大米”的优秀品质和口感。

1989年出生的陈雨佳，是土生土长的上官地村人，这里是“石板大米”的核心产区。以前还在当老师的她，假期在外地旅游时发现，货架上很多大米都能卖出精品价格。

“那时候就在想，我家乡的大米也很好吃，是不是同样有市场，这样乡亲们也能有更好的收入。”陈雨佳内心的乡土情结被激活，再三考虑下，她辞去了城里的工作，投入广阔的农村天地，成为一名返乡创业“新农人”。

刚回村的时候，陈雨佳“从零开始”，探索更为科学的种植模式。“以前大家种地多依靠经验，这样给产量带来一定不确定性。”于是，她努力学习新技术，引进先进设备，从种植到田间管理等各环节，让影响稻米生长的各种因素数字化、可视化。就这样，陈雨佳带领合作社发展集约经营，推进“石板大米”高效、绿色种植。

“种得好，更要卖得好。”为实现这个目标，敢想敢做的陈雨佳主动研判消费市场新需求，创新营销模式，创新性推出“庄主认种”“粮票定制”等服务，通过直播带货等方式推广家乡农产品，拓宽了销售渠道，实实在在提升了“石板大米”的知名度和影响力。

记者近日在位于上官地村的稻米公园看到，成片的稻田与宁安玄武湖构成一道靓丽风景，吸引不少游客前来游玩观赏。依托特色“石板大米”产业，这里打造成集旅游、度假、娱乐、研学、农事体验等于一体的农文旅融合发展的综合体。

据介绍，近年来，上官地村建设了稻田景观栈道、风车水车公园、烧烤广场、沙滩浴场等多个景点，同时配套开发特色民宿。去年，村里还增设稻田观光小火车游览项目，推行小龙虾稻田养殖项目，实现“一田多收”，为农户增收拓宽路径。

如今的上官地村，“石板稻田”里种出了“致富经”，乡村振兴充满活力。据了解，通过资源合理统筹利用，上官地村及周边村屯集体经济不断壮大。“我们将继续推进农业增效、农村增美、农民增收，努力把家乡的绿水青山变成‘金山银山’。”陈雨佳说。

新华社哈尔滨电

(责编：王震、陈键)

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