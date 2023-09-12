图为青岛高新区埃地沃兹真空泵制造（青岛）有限公司工作人员在装配生产线工作。受访者供图

◎本报记者 宋迎迎 通讯员 肖玲玲

9月10日，记者从青岛高新区了解到，位于青岛高新区的阿斯利康制药（青岛）有限公司（以下简称阿斯利康）日前与青岛高新区签署二期投资合作备忘录。根据协议，阿斯利康将对青岛吸入气雾剂生产供应基地项目增加2.5亿美元投资，以扩大产能。今年4月，青岛高新区代表团赴日韩招商，在韩国签下了生物科技项目、咖叶化妆品研发运营项目，在日本则敲定了启斗刀具扩产项目。

青岛高新区交出招引外资亮眼“成绩单”，既是其能级提升、吸引力增强的体现，更是得益于日渐完善的产业链生态。

优化营商环境

近年来，青岛高新区不断优化营商环境，锚定主导产业和细分领域，围绕生物医药、智能制造等重点产业方向，加大外资招引力度。越来越多的外资企业持续关注青岛高新区，高新区产业集聚发展的虹吸效应进一步凸显。

阿斯利康是一家以创新为驱动的全球性生物制药企业。2022年6月，阿斯利康与青岛高新区签署阿斯利康区域总部项目合作备忘录。彼时，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，近年来，青岛着力发展高新技术产业，把生物医药产业作为优先发展的新兴产业进行重点布局。青岛高新区独特的区位优势、强大的科技实力以及开放的投资环境，也为大健康产业的高速发展创造了有利条件。这也是他们将区域总部设立在青岛高新区的重要原因。

今年3月，阿斯利康与青岛高新区正式签署投资合作协议，在青岛高新区新建吸入气雾剂生产供应基地，项目总投资额约为4.5亿美元。仅仅不到半年时间，阿斯利康又对青岛吸入气雾剂生产供应基地项目增加2.5亿美元投资。“非常荣幸能够与青岛再度携手，推动双方合作更上一个台阶。”阿斯利康全球执行副总裁、全球生产运营及信息技术部负责人、全球首席可持续发展官潘斌表示。

随着新项目加速落地，老项目也不断增资。

日前，记者走进青岛高新区的埃地沃兹真空泵制造（青岛）有限公司（以下简称埃地沃兹）新厂房看到，工作人员在整洁先进的现代化车间里有条不紊地忙碌着。这个全面升级改造的厂房于2022年10月启用。“增资设立新厂房，是基于我们对青岛高新区投资环境和发展前景的认可。”埃地沃兹工艺经理曾勇坦言，青岛高新区优越的产业环境让他们坚定了在此深耕发展、做大做强的决心。

目前，青岛高新区已经集聚了阿斯利康、埃地沃兹等优质外资企业280余家，外资企业数量已连续3年保持2位数增长。

增添发展动能

在青岛高新区，越来越多外资企业将其关键技术和研发环节布局于此。

以瑞典企业海克斯康为例，2021年，海克斯康大中华区总部入驻青岛高新区，凭借“双智战略”推动制造业创新发展，构建新基建智慧城市生态体系。作为一家数字信息技术解决方案供应商，海克斯康拥有14项全球首创产品，8项“世界之最”测量技术。全球95%的汽车制造、90%的飞机制造、80%的骨科植入物制造及75%的智能手机制造，都使用了海克斯康的技术，国产大飞机C919中也有它的身影。

公开资料显示，海克斯康落户青岛后，已实现年产值27亿元，并成为青岛精密仪器仪表产业“链主”企业，其智慧产业园项目建设正在推进中。

随着一大批优质外资项目“牵手”青岛高新区，新项目、新厂房、新合作纷至沓来，为青岛高新区增添了数字化、绿色化发展动能。

作为国家级绿色工厂，埃地沃兹在生产清洁化、能源低碳化等方面独具优势。随着投入近400万元的生态化改造项目的完成，埃地沃兹不仅用新风系统取代了高能耗的空调系统，还对能源结构进行调整，每年可减少碳排放2万多吨。

“在我们的青岛工厂改造过程中，青岛高新区简化新增、扩建项目环评审批程序，为我们提供了很多帮助和支持。工厂改造完成后实现了100%绿电。”埃地沃兹总经理洪锡哲表示。

埃地沃兹于2012年在青岛高新区完成注册，2014年年底正式投产，2018年投资扩产二期工厂。目前，该公司已在青岛高新区追加真空泵制造三期项目，拟建设生产车间、研发车间等，主要从事真空泵设备及尾气处理设备的设计和制造，预计5年后项目达产。

提升服务水平

连日来，记者走访了青岛高新区多家外资企业，这些企业的负责人纷纷表示，他们之所以选择扎根青岛高新区，是因为这里为企业提供了优质高效的服务。

据悉，青岛高新区立足企业需求，积极承接青岛市场监督管理局改革试点任务，在青岛市率先上线外资企业登记全流程“掌上办”服务。此次服务升级，还增加了很多外资业务类型：在企业类型上，增设了外资合伙企业、外国企业常驻代表机构、外资股份有限公司等，实现外资企业类型全包含；在业务类型上，包含了企业设立、变更、备案、歇业登记、注销等业务，实现外资企业生命周期全覆盖。今年上半年，青岛市首张全程通过手机端申报的外资企业营业执照在青岛高新区政务服务大厅完成发证。

埃地沃兹相关负责人告诉记者，因新项目研发和扩产扩建需要，他们今年新增100多名新员工，导致面临车位紧张以及人才公寓难申请等问题。青岛高新区经济发展部企业服务专员主动上门，提供靶向宣传辅导、帮办代办等服务，联合多部门共同解决了该企业发展的“后顾之忧”。

“保姆式”的服务，让外商在青岛高新区宾至如归；而一流的办事效率，更是增添了外资企业追加投资的信心。

不久前，在青岛高新区阿斯利康项目落地团队的积极推进下，仅用30天时间，阿斯利康吸入气雾剂项目就完成了从土地竞买到规划方案公示流程，创下了青岛高新区外资企业从拿地到公示的最快纪录。“青岛高新区项目落地团队以事前辅导、事中协调、事后沟通的服务模式，为我们提供了高效的政策咨询、材料指导、跟踪服务。”阿斯利康吸入气雾剂项目经理邵婕表示。

近日，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出6方面24条政策措施，进一步优化外商投资环境。

“青岛高新区将落实好该意见，结合青岛高新区实际和企业需求，持续优化营商环境，完善产业生态，提高对外资企业的‘磁吸力’。”青岛高新区管委会常务副主任李天传表示。

(责编：王震、陈键)

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