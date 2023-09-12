人民网北京9月12日电 （记者车柯蒙）北京时间9月11日下午，第四届“一带一路”税收征管合作论坛在格鲁吉亚首都第比利斯开幕，来自32个国家和地区的税务部门负责人，联合国、国际货币基金组织等10个国际组织以及部分跨国企业代表共300余人出席论坛。与会代表聚焦“包容开放 携手前行——助力优化税收营商环境”主题，共商“一带一路”税收合作美好未来。中国国家税务总局局长王军出席开幕式并发表主旨演讲。格鲁吉亚财政部部长拉沙·胡齐什维利、上届论坛主席阿尔及利亚税务局局长阿梅尔·阿卜德拉提弗分别致辞。

王军在主旨演讲中表示，共建“一带一路”已走过十年历程，取得了一系列实打实、沉甸甸的成就。在“一带一路”倡议引领下，在各国税务部门、相关国际组织和学界业界的共同努力下，2019年成立的“一带一路”税收征管合作机制也取得了丰硕成果。历届“一带一路”税收征管合作论坛的举办和系列高级别会议的召开，有力推动了各国税务部门加深交流互鉴，不断完善透明、高效、稳定、可预期的税收合作机制。扬州、北京、澳门、阿斯塔纳、利雅得5所“一带一路”税务学院相继建成，“一带一路”税收征管合作机制网站（英文）成为各国税务部门和业界分享观点、展示风采的公共平台。各国各地区以实际、实用、实效为导向，共同推进知识产品建设，打造“一带一路”税收征管能力促进联盟课程体系，为国际税务领域提供了广受认可的新的公共产品。

王军表示，近年来，中国税务部门持续优化税收营商环境，坚持以人为本，着力推进便民惠企；坚持科技引领，着力推进数字赋能；坚持问题导向，着力推进改革创新；坚持法治理念，着力推进公平公正；坚持系统观念，着力推进共建共享。特别是连续十年开展“便民办税春风行动”，累计推出620条税费服务措施，已逐步实现96%的税费事项、99%的纳税申报可“网上办”“掌上办”；不折不扣落实落细系列税费优惠政策，仅2018-2022年累计新增减税降费及退税缓费就超过11万亿元，成为助企纾困政策中最具“含金量”、经营主体受益最明显的政策手段；持续健全以“信用+风险”为基础的新型税务监管体系，着力推进监管效能最大化、监管成本最低化、对经营主体干扰最小化；深度参与国际税收规则体系制定和调整，持续优化多元跨境办税渠道，为跨国投资和贸易构建更加便利、开放、通畅的税收环境。

王军就进一步优化税收营商环境推进共建“一带一路”提出三点倡议：一是坚定拥抱数字潮流，提升精准征管能力。持续加快数字技术与税收业务的深度融合，深入推进内外涉税数据汇聚联通、线上线下有机贯通，在不断提升精准征管能力中，促进税收营商环境进一步优化。二是坚定走好创新之路，强化发展内生动力。充分发挥和拓展提升税收职能作用，既为科技创新提供全方位、全周期、全链条的税收支持，又着力打造助力新业态、新模式发展壮大的税收营商环境，进一步激活发展的内生动力。三是坚定深化开放合作，凝聚共建共享合力。充分发挥“一带一路”税收征管合作机制的“桥梁纽带”作用以及“一带一路”税收征管能力促进联盟的“智力枢纽”作用，携手聚力共建更加有利于要素自由流动、更加有利于公平有序竞争的国际税收营商环境，助力世界经济复苏向好。

格鲁吉亚财政部部长拉沙·胡齐什维利致辞时表示，格鲁吉亚积极参与税收领域的国际合作，是最早加入“一带一路”税收征管合作机制的成员，将致力于推进合作机制朝着务实、互信、共赢的方向深入发展，并相信这一机制在未来国际税务合作中必将进一步发挥独特和重要的作用。阿尔及利亚税务局局长阿梅尔·阿卜德拉提弗表示，合作机制各方在税收数字化转型、征管能力建设等领域持续深化交流合作，有效推动了各国和地区经济社会发展。

合作机制秘书处秘书长、中国国家税务总局副局长王道树介绍了“一带一路”税收征管合作机制最新工作进展,“一带一路”税收征管能力促进联盟主席、中国澳门特别行政区政府财政局局长容光亮介绍了联盟工作最新进展。印度尼西亚、乌拉圭、匈牙利、新加坡等国家和地区税务部门，国际商会税收委员会、国际税收与投资中心、西非税收管理论坛和美洲税收管理中心等国际组织表达了对共建“一带一路”倡议的深刻认同、对“一带一路”税收征管合作机制所取得成果的由衷祝贺和对未来发展前景的信心。

论坛开幕前，王道树主持召开了“一带一路”税收征管合作机制理事会会议，宣布格鲁吉亚税务局局长莱万·卡卡瓦为第四届论坛主席和合作机制理事会主席，塔吉克斯坦税务局局长达夫特拉佐达·纳萨塔罗·穆钦姆增补为合作机制理事会副主席。

据悉，“一带一路”税收征管合作机制由中国首倡发起，于2019年4月成立，目前有36个成员和30个观察员，已成为“一带一路”倡议下具有重要影响力的多边税收合作平台。前三届“一带一路”税收征管合作论坛分别在中国、哈萨克斯坦、阿尔及利亚举办。第四届论坛由格鲁吉亚税务局主办，在为期三天的议程中，包括25位税务局长、副局长在内的不同国家和地区高级别税务官员，来自国际货币基金组织、国际税收与投资中心、国际商会、荷兰国际财政文献局、亚洲-大洋洲税务师协会、非洲税收管理论坛等国际组织的官员和专家，以及部分跨国企业代表将围绕优化税收营商环境整体规划、税收法治和征管透明度、减轻税费负担、简化税收遵从、构建争议解决机制等议题开展深入讨论，推动共建“一带一路”国家税收营商环境持续优化。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经