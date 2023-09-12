原标题：邮储银行与工业和信息化部签署战略合作协议

为落实党中央、国务院关于促进中小企业发展的决策部署，改善中小企业金融服务环境，中国邮政储蓄银行与工业和信息化部于近日签署了《中小企业金融服务战略合作协议》，双方将进一步深化战略合作关系，共同探索行之有效的中小企业金融服务模式，持续提升对中小企业的金融服务质效。

根据战略合作协议，邮储银行与工信部将充分发挥各自优势，推进资源整合，推动产业政策与金融政策协同互补，共同促进中小企业高质量发展。双方将共同支持扩大中小企业金融服务覆盖面，加大对专精特新中小企业的支持力度。双方将发挥各自资源优势，积极支持中小企业集群化发展、创新创业发展及绿色化发展，协同推动产融合作，支持大中小企业融通发展，携手加强中小企业研究，助力中小企业成长壮大，不断提升中小企业竞争力水平。

近年来，邮储银行积极支持中小微企业发展，截至今年7月末，普惠型小微企业贷款余额1.35万亿元，较年初净增超1600亿元，有贷余额户数超200万户，普惠型小微企业贷款余额在客户贷款总额中占比始终稳居国有大行前列。在支持专精特新中小企业方面，截至今年7月末，邮储银行服务专精特新中小企业数量超过1.5万户，市场覆盖率近20%。

(责编：董童、李源)

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