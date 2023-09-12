人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

邮储银行与工业和信息化部签署战略合作协议

2023年09月12日13:07 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：邮储银行与工业和信息化部签署战略合作协议

　　为落实党中央、国务院关于促进中小企业发展的决策部署，改善中小企业金融服务环境，中国邮政储蓄银行与工业和信息化部于近日签署了《中小企业金融服务战略合作协议》，双方将进一步深化战略合作关系，共同探索行之有效的中小企业金融服务模式，持续提升对中小企业的金融服务质效。

　　根据战略合作协议，邮储银行与工信部将充分发挥各自优势，推进资源整合，推动产业政策与金融政策协同互补，共同促进中小企业高质量发展。双方将共同支持扩大中小企业金融服务覆盖面，加大对专精特新中小企业的支持力度。双方将发挥各自资源优势，积极支持中小企业集群化发展、创新创业发展及绿色化发展，协同推动产融合作，支持大中小企业融通发展，携手加强中小企业研究，助力中小企业成长壮大，不断提升中小企业竞争力水平。

　　近年来，邮储银行积极支持中小微企业发展，截至今年7月末，普惠型小微企业贷款余额1.35万亿元，较年初净增超1600亿元，有贷余额户数超200万户，普惠型小微企业贷款余额在客户贷款总额中占比始终稳居国有大行前列。在支持专精特新中小企业方面，截至今年7月末，邮储银行服务专精特新中小企业数量超过1.5万户，市场覆盖率近20%。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技赋能 我国数字交通建设迎来关键发展期
　　从一辆共享单车的精准定位到北斗卫星导航系统在船舶、“两客一危”车辆中的普及应用，科技赋能改变着人们的生活。 党的二十大报告强调，要加快建设交通强国、数字中国。…
物流通道效能加速释放！中老铁路累计运输货物超2536万吨
　　人民网北京9月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，截至9月3日，中老铁路通车21个月以来，运输安全持续稳定，全线累计发送旅客超2090万人次，运输货物超2536万吨。铁路部门深挖中老铁路运输潜力，深化与各方务实合作，全力打造高质量共建“一带一路”的典范。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部