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2023中国民营企业500强峰会举行

2023年09月12日18:45 | 来源：新华网
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　　新华社济南9月12日电 由全国工商联、山东省人民政府共同主办的2023中国民营企业500强峰会暨全国优强民营企业助力山东绿色低碳高质量发展大会12日在山东济南举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议。

　　高云龙表示，广大民营企业要把握时代大势，坚定发展信心，深刻领会党中央深化改革、支持民营经济发展壮大的坚定决心，充分认识到我国市场巨大的优势和潜力，练好内功、稳健经营、守信合规、创新发展。同时，要扛起历史责任，紧扣发展脉搏，带头解放思想，促进高水平开放和世界经济繁荣。

　　本次峰会以“坚定发展信心 推动高质量发展”为主题，发布了“2023中国民营企业500强”等榜单以及《2023中国民营企业500强调研分析报告》，并举行民企相关项目签约仪式。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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