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中欧班列“奔腾铁马”，江苏巩固新亚欧陆海联运通道优势

刘巍巍 陆华东 朱程
2023年09月13日08:54 | 来源：新华社
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日出东方，霞光万丈。坐落于黄海之滨的中哈（连云港）物流合作基地内一派繁忙景象，满载出口货物的中欧班列鸣笛启程，向欧洲及中亚多地飞驰而去。

作为中国首个落地的“一带一路”倡议实体项目，中哈（连云港）物流合作基地经多年运作，成为世界最大内陆国家哈萨克斯坦联通太平洋的战略“出海口”。

江苏是中国最早开行中欧班列的省份之一。1992年12月，连云港率先开出首列国际货运班列。随后，苏州、南京、徐州等地纷纷开行品牌线路。今年1至8月，江苏中欧（中亚）班列实现开行1504列，为历史同期最好水平。其中，8月全省班列开行214列，创历史新高。

连云港中哈国际物流有限公司总经理左学梅介绍，基地自2014年运作以来，累计开行中欧（中亚）班列超过5000列，布局5个过境口岸和6条班列线路，过境运量全国领先。其中，哈萨克斯坦过境中国进口的日用消费品，出口的矿产品、粮食等优势贸易商品，逾八成在连云港集散分拨。

中哈（连云港）物流合作基地是中欧班列助力中国扩大开放、畅通全球经贸循环的生动缩影。如今，古老的亚欧大陆上，“奔腾铁马”每天都在续写新的开放故事。

2011年3月，中国第一列中欧班列从重庆开出；到今年上半年，中欧班列累计开行超过7.3万列，发送货物690万标准箱。

汉堡货运代理公司Gateway经理约书亚表示，中欧班列开启亚欧之间全新物流通道，成为“一带一路”倡议下维系中欧关系的重要桥梁，书写中欧贸易新篇章。

数据显示，中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，联通中国境内112个城市，通达欧洲25个国家和地区超过200个城市，以及沿线11个亚洲国家和地区超过100个城市。

“铁轨上奔驰的中欧班列，成为一个鲜明的贸易符号。”德国杜伊斯堡市经济促进局相关负责人克里丝汀说，中欧班列拉近了中国和欧洲的时空距离。

西安，古丝绸之路起点，也是中欧班列建设发展规划明确的枢纽节点和集结中心。8月3日，中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列首发。隆基绿能科技股份有限公司中亚代表处负责人杜尔别克·奥塔约诺夫说，其装载的20兆瓦光伏组件将用于缓解当地能源短缺问题、改善电力供应结构。

中欧班列赋能，“一带一路”合作伙伴居民生活呈现新面貌。如今，在欧洲，居民通过跨境电商平台下单，最快第二天就能收到由中欧班列发运、储存在海外仓的中国制造小家电。同样，在中国，中欧班列源源不断运来欧洲的红酒、中亚的面粉等，丰富群众生活。

近日，由韩国印刷的50车书籍经连云港中转后，通过中欧班列运往乌兹别克斯坦；同时，一批由乌兹别克斯坦生产的钾肥通过中欧班列运抵连云港后，经海路运往东南亚。

“火车拉动的不仅是商品。贸易大通道的开辟，让中外企业焕发生机，为‘一带一路’合作伙伴催生出新的商业合作机会。”哈萨克斯坦青年马合江说。

“立足‘一带一路’交汇点区位优势，江苏班列巩固新亚欧陆海联运通道作用，发挥连云港国际中转运输、海铁联运、中亚地区最便捷出海口之一等优势，持续提升东西双向过境货物运量，班列开行规模居全国前列。”江苏省国际货运班列有限公司相关负责人说。

“奔腾铁马”日夜驰骋，激发国际经贸新动能。今年前8个月，中国对“一带一路”合作伙伴进出口同比增长3.6%，占进出口总值比重提升至46.6%，拉动外贸增长1.6个百分点；同期，中国对中亚五国进出口3904.7亿元，同比增长34.1%。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊认为，在国际贸易增长乏力背景下，中国与“一带一路”合作伙伴贸易增长依然强劲，经贸关系通过中欧班列的连接日益紧密，韧性不断加强。

新华社南京9月11日电

(责编：王震、陈键)
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