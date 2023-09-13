原标题：海信贾少谦：以长期主义践行ESG推动企业高质量发展

ESG已成为社会各界广泛关注的话题。9月13日，2023ESG全球领导者大会在上海举行，来自全球30多个国家的150位关注ESG事业领袖组织、企业、学术机构的顶尖代表共同探讨可持续发展的未来。“ESG是评价企业的世界语言”，海信集团董事长贾少谦受邀发表主题演讲时强调，ESG与企业高质量发展紧密相关，践行ESG需要坚持长期主义，并结合海信实践分享了以长期主义践行ESG的三大关键词——技术引领、水滴石穿、利他共赢。

“以长期主义做好ESG，关键在于技术引领。”贾少谦表示，随着“双碳”战略的纵深推进，对绿色技术创新提出了新要求。海信始终坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略，重视研发基础性、原创性、颠覆性的绿色创新技术，满足人们对美好生活的向往和追求。海信主导并引领的激光电视就是其中一项代表性技术，功耗仅为同尺寸液晶电视的三分之一。随着激光电视在全球的热销，对节能降耗的作用将是全球性的，而且会持续增长。

以长期主义做好ESG，第二个关键词是“水滴石穿”。贾少谦表示，海信将ESG理念贯穿技术创新管理、质量管理、供应链管理、智能制造管理全过程，并将“恪守《海信绿色发展纲要》”写入集团最高制度，明确“在经营管理的各个环节，在每个人的具体行动中认真践行。”

据介绍，在海信，ESG是一场“全球行动”。海信在行业里较早地提出并践行“造船出海”，在全球设有15个海外研发中心、18个海外生产基地以及66个海外公司和办事处，坚持研产销本土化，一方面在当地雇佣员工、贡献税收、推动当地经济和社会发展，另一方面通过组建全球供应链管理中心，海外基地与营销平台相互支撑，实现了海外布局及供应链的协同优势，降低了物流成本、减少了能源消耗。

“以长期主义做好ESG，根本在于‘利他’和‘共赢’”，贾少谦表示，用心做产品善待用户、用心做经营善待员工、用心做公益善待社会。这是海信与世界、与社会、与客户、与消费者相处的基本原则，也是海信这些年来持续赢得全球政、企、社区、社会组织和消费者一致认可的基石。未来，海信将以更大的责任和担当，不断地坚持与追求“科技向善”“商业向善”，围绕ESG进行持之以恒的探索和实践，缔造更多价值，赋能行业和社会发展。

可持续发展已经是全球共同的任务，需要全球各个方面形成合力。当天，来自全球金融、航空、工业互联网等行业的头部企业分享了各自在ESG方面的实践。

(责编：董童、李源)

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