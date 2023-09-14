厦门同安：激活夜经济 促文旅消费
夜幕降临，各大主题美食夜市街区人潮涌动，方特景区电音派对、渔村啤酒节精彩纷呈……热闹的夜间消费场景，点亮了厦门市同安区的夜经济。
这个夏天，同安区的夜间活动和消费场景跟以往比明显更丰富了。同安区先后举办了“同安消费节”“方特夜游”“国潮电音节”等系列繁荣夜间经济的活动，为辖区市民打造了多场大型区域性文旅消费盛宴。
近年来，同安区积极探索，通过以节聚势、美食为媒、培育夜市等举措，持续激发夜经济活力，打造富有地域文化特色的夜经济。为此，同安区打出政策“组合拳”：推出夜间消费券，针对夜间时段发放无门槛消费补贴券，提升居民夜间消费体验；积极打造夜游景区，推动方特旅游区、同安影视城开放夜场，举办夜间活动，带动夜间文旅消费。
日前，同安区相关部门梳理辖区夜市分布情况，推出同安版“夜市地图”，其中，已开业运营夜市6个，在建或正在招商的夜市5个，拟建夜市3个，市民游客在同安将有更多夜间消费的好去处。
为推动夜经济高质量发展，同安区还加大招商引资和政策扶持力度，加快布局培育一批特色突出、品质上乘的夜市街区。目前，同安已形成三种夜市业态，分别是以乌涂夜市、布塘美食街等为代表的传统摊点，以古山夜市、潘涂海蛎夜市等为代表的第三方运营夜市，以及以宝龙城市广场、舜弘现代城等为代表的商业综合体外摆夜市。
发展夜经济，除了建设基础设施，还要立足本土文化特色。
为此，同安区结合古城美食地域属性，推出区域美食文化品牌活动——同安乡厨争霸赛，以赛为媒，以食助旅，打造同安美食文化IP。今年“五一”，同安区乡厨争霸赛3天吸引客流9万人次，全网曝光量达4000万人次。
“100块！带你吃遍同安”“来同安，不能错过的宝藏美食”“同安名小吃最全攻略”……在社交媒体上，美食博主打卡探店同安美食的推文、视频层出不穷。无论是以同安封肉、同安地瓜粉等为代表的地方菜，还是马蹄酥、薄饼等名点小吃，美食已成为同安的“流量密码”。
去潘涂打卡厦门首个以海蛎为主题的美食夜市，去老城品尝一碗街边沙茶面，去丙洲体验一场渔村啤酒节……同安区以“美食+”理念打造了多元化文旅产品，举办青岛啤酒节、华侨美食风情节、美食旅游康养文化节等特色活动，不断强化同安“美食文化地标”特色。
市井长巷，聚拢来是烟火，摊开来是人间。同安因地制宜、积极探索、深挖特色，推动夜经济更加红火。（记者 马跃华）
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