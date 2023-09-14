原标题：潍坊消费市场持续回暖向好

今年以来，潍坊市商务系统聚焦潍坊市委“在恢复和扩大消费上加力突破”的要求，深入开展消费提振年活动，市县联手、政企联动，城乡居民消费需求稳步释放，消费市场持续回暖向好。

潍坊市制定落实商贸流通行业促消费政策措施14条，谋划各类主题促消费活动120场，已组织62场；发放汽车、家电、餐饮等消费券3690万元，直接拉动消费超过8.7亿元。今年上半年，实现社会消费品零售总额1348.3亿元，同比增长5.2%，比一季度提高2.9个百分点；居民人均消费支出11994元，同比增长5.4%，比一季度提高1.9个百分点。1-7月份，潍坊市实现限上零售额465亿元，同比增长4.3%，比一季度提高4.9个百分点，比1-6月提高1.6个百分点，呈逐月上升趋势。

据潍坊市商务局党组书记、局长冯波介绍，该市深入实施电商企业走进产业带赋能提升行动，探索出“头部电商平台+优势产业”的昌乐模式、“网红电商直播+优质产品”的诸城模式，培育优秀电商直播基地10个，优秀电商供应链企业39家，培育昌乐珠宝、青州花卉等电子商务聚集区18个；全市电商企业达1.46万家，网络店铺达17万家，均居全省第4位。1-7月，全市实现网络零售额246亿元，居全省第5位，同比增长29.6%，高于全省7.1个百分点，居全省第4位。其中，农村网络零售额132亿元，居全省第2位，同比增长32%。

优化县域服务，农村消费持续升级。该市开展汽车、家电下乡系列活动，面向县域农村市场推出适销车型和“购车大礼包”，实施“家电以旧换新惠民工程”，发放家电以旧换新补贴。健全完善县、镇、村三级商业服务体系，乡镇覆盖率达到100%，配送率达到90%以上，销售额过亿元商贸流通企业达到98家。上半年，全市乡村社会消费品零售额同比增长5.5%，高于城镇0.3个百分点；农村居民人均消费支出同比增长6.4%，高于城镇居民1.9个百分点。

聚焦重点领域，大宗消费稳步复苏。突出汽车、家电等重点领域，政企联动发放消费券。高频度组织汽车展销、下乡巡展等活动，鼓励家电销售企业不间断开展家电夜宴、专业定制、厂商联动等促销活动。1-7月，全市乘用车、商用车上牌81065辆，同比增长1.01%，比1-2月提高27.9个百分点；限上家电零售额同比增长10.1%。

紧扣消费热点，新兴消费亮点纷呈。潍坊市聚焦年轻态、国际范、时尚风、潍坊味，促进城市消费业态繁荣、品质提升、服务齐全。以潍坊泰华城为代表的多行业融合、沉浸式消费业态发展迅速。“寻味鸢都”首届潍坊城市美食节、凤溪地万物集夜市等主题消费活动，用丰富的城市烟火气，聚集起高涨的市场人气。美团大数据显示，潍坊市“五一”生活服务到店消费指数、上半年夜间消费指数和二季度餐饮消费指数均居全省第5位。（记者 都镇强）

(责编：曹淼、李源)

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