新华社“雪龙2”号9月14日电（记者魏弘毅）北京时间9月14日凌晨5时33分，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船向南驶出北极圈，离开北极地区。

在此之前，考察队于北京时间12日晚17时在楚科奇海域完成本航次全部科考作业项目。在位于北纬74度附近的最后一个作业站位，考察队先后进行了设备回收和底栖生物拖网作业，全程持续约2小时。

考察队于7月24日向北穿越北极圈，并于7月26日开始本航次科考作业。在北极地区长达53天的航行中，考察队聚焦中北冰洋太平洋扇区和加克洋中脊两大区域，开展了海洋综合调查作业、海冰综合调查作业与地质和地球物理调查作业，并按照考察计划完成了科学研究计划类项目和中泰中俄国际合作项目。

中国第13次北冰洋科学考察队领队王金辉说，相关科考作业将为进一步认识北极快速变化下的生态系统变化提供有力支撑，提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面的能力。

此外，考察队在本航次作业期间抵达北极点区域，实现了我国科考船首次在北极点区域开展综合调查，填补了我国北冰洋考察在北极点区域调查数据的空白，有助于进一步了解该区域海冰和洋流变化过程，加深对北冰洋快速变化及其生态响应的认识，为有效应对全球气候变化对我国的影响提供数据支撑。

王金辉介绍，返程期间，考察队将针对本航次科考作业进行总结，并梳理在作业过程中采集到的样品和数据，形成系统的总结报告。

根据日程安排，“雪龙2”号将于9月底返抵位于上海的极地中心国内基地码头，结束本航次的全部行程。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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