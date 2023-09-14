人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国第13次北冰洋科学考察队驶出北极圈

2023年09月14日21:05 | 来源：新华网
小字号

新华社“雪龙2”号9月14日电（记者魏弘毅）北京时间9月14日凌晨5时33分，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船向南驶出北极圈，离开北极地区。

在此之前，考察队于北京时间12日晚17时在楚科奇海域完成本航次全部科考作业项目。在位于北纬74度附近的最后一个作业站位，考察队先后进行了设备回收和底栖生物拖网作业，全程持续约2小时。

考察队于7月24日向北穿越北极圈，并于7月26日开始本航次科考作业。在北极地区长达53天的航行中，考察队聚焦中北冰洋太平洋扇区和加克洋中脊两大区域，开展了海洋综合调查作业、海冰综合调查作业与地质和地球物理调查作业，并按照考察计划完成了科学研究计划类项目和中泰中俄国际合作项目。

中国第13次北冰洋科学考察队领队王金辉说，相关科考作业将为进一步认识北极快速变化下的生态系统变化提供有力支撑，提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面的能力。

此外，考察队在本航次作业期间抵达北极点区域，实现了我国科考船首次在北极点区域开展综合调查，填补了我国北冰洋考察在北极点区域调查数据的空白，有助于进一步了解该区域海冰和洋流变化过程，加深对北冰洋快速变化及其生态响应的认识，为有效应对全球气候变化对我国的影响提供数据支撑。

王金辉介绍，返程期间，考察队将针对本航次科考作业进行总结，并梳理在作业过程中采集到的样品和数据，形成系统的总结报告。

根据日程安排，“雪龙2”号将于9月底返抵位于上海的极地中心国内基地码头，结束本航次的全部行程。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点
　　人民网北京9月14日电 （记者罗知之）中国人民银行网站发布公告，决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率。 公告称，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。…
复合种植技术助推鲜食产业发展
　　人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）记者从山东省农业科学院获悉，为缓解粮油争地问题，山东省农业科学院研究员万书波带领花生栽培团队，自2010年起经过多年攻关，探索出了适于机械化作业的粮油均衡增产模式——花生玉米带状复合种植技术，并以此为基础探索出适于机械化作业的鲜食玉米鲜食花生带状复合种植及高值化利用模式。近日，位于山东曹县的鲜食花生鲜食玉米带状种植百亩示范方顺利测产验收。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部