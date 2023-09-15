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十一黄金周旅游热度持续升温 新式旅游带来文旅消费新机遇

2023年09月15日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：十一黄金周旅游热度持续升温 新式旅游带来文旅消费新机遇

　　9月13日，国庆黄金周火车票开启发售，市民出行意愿强烈。中国国家铁路集团数据显示，国庆黄金周期间（9月27日至10月8日），全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。

　　“十一假期期间的中长线旅游，尤其是出境旅游产品已全部售罄，今年十一期间的订单情况有望追平甚至超过2019年的水平。”中青旅首席品牌官徐晓磊在接受《证券日报》记者采访时表示。

　　上海陆家嘴丽呈酒店前厅部经理彭媛媛也向《证券日报》记者表示，目前酒店9月28日至10月1日的房间均已订完，预计国庆假期入住率将高于“五一”假期。从客源地来看，过去两年酒店客群以本地客人居多，而今年国庆假期外地客人占比超85%，增长明显。

　　今年以来，我国旅游市场呈现强劲复苏势头，旅游产业迎来转型升级的新机遇。随着消费者群体需求的日渐多样化、个性化，旅游行业的服务也不断升级更新，涌现更多新业态、新产品，例如，沉浸式旅游、乡村康养旅游、体育旅游、城市夜游等旅游新业态不断涌现。

　　“新模式、新产品的出现对于文旅行业的发展有重要意义。”盘古智库高级研究员江瀚对记者表示，新模式、新产品可以提供更加多元化、个性化、互动化的旅游体验，带来新的消费模式和服务模式，吸引更多的年轻人群，提高旅游的品质和附加值。

　　随着虚拟现实等新技术与旅游行业的结合不断深入，沉浸式文旅项目成为当前备受欢迎的新式旅游产品。大众点评数据显示，8月份以来，平台上含“沉浸式”关键词的笔记数量同比增长近70%，“沉浸式”成为上海、武汉、北京、成都、杭州等城市消费者搜索的热门关键词。

　　一位年轻游客小石对记者表示，今年以来，自己进行了多次沉浸式旅游，比如在河南开封进行了《飞越清明上河图》的沉浸式体验，在陕西西安穿着汉服、进行了唐代妆扮后沉浸式游览了“长安十二时辰”休闲街区，获得了新奇的旅游体验。

　　随着文化和旅游业加速融合，研学旅游也成为热潮。河南一旅行社工作人员对记者介绍，今年，河南洛阳依托当地文旅资源，开发了洛阳寻城记、万里黄河孟津蓝和三彩奇遇记三条沉浸式研学体验线路，受到广大亲子家庭游客群体的欢迎。

　　另外，记者从多位旅行平台工作人员处获悉，当前帆船、露营、徒步旅行、剧本杀类度假村项目等多种新式旅游业态受到年轻人的欢迎，随着市场需求量不断增加，线上平台已逐步推进相关板块的建设。

　　华侨大学旅游学院教授殷杰向《证券日报》记者表示，目前各类新式旅游产品的火爆体现出文旅消费呈现出常态化、大众化、逐新化、体验化等特征和趋势。随着文化和旅游深度融合、技术赋能、智能智造等“旅游+”的全面开发，新业态、新产品、新场景不断涌现。各类新式旅游产品的火爆，对于行业供给、企业发展提供了市场推力，文旅消费产品和场景不断创新，会对市场消费产生全面的带动效应。

　　从供给方面来看，北京联合大学旅游学院在线旅游研究中心主任杨彦锋对记者表示，今年以来旅游市场呈现新场景、新业态不断丰富的特征。一些文博和演出场馆打造了观影秀、夜游、VR沉浸式演绎等体验活动，都是科技助力文化旅游消费的新场景。当前，大模型在文旅场景中的应用不断创新，可以在行程规划、行程内消费项目的安排推荐等商业场景实现突破，有望成为文旅消费的一种新发展方向。（记者 侯捷宁）

(责编：曹淼、李源)
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