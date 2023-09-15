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工信部：以揭榜挂帅加快培育未来产业

2023年09月15日08:51 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京9月14日电 （记者崔爽）记者14日从工信部获悉，工信部印发通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。

　　工信部有关负责人表示，未来产业由前沿技术驱动，具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性。以揭榜挂帅的方式加快培育以未来制造、未来信息为代表的未来产业，有利于引领科技进步、带动传统产业转型升级、抢占国际竞争制高点，为建设现代化产业体系、推动高质量发展提供持续动力。

　　后续工作中，工信部将强化本次揭榜挂帅任务的科学合理评估，及时发布未来产业创新任务揭榜挂帅（第一批）入围揭榜单位，引导地方出台一系列配套激励政策，打造面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等领域的政策组合拳。同时，建立健全未来产业创新任务揭榜挂帅分批次、分领域协同推进机制，在持续推进元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等后续批次申报工作的基础上，同步研究加快布局量子科技等前沿领域揭榜挂帅的相关工作，引导地方结合自身产业基础和资源禀赋，推动特色领域先行先试、率先发展。

　　据悉，本次揭榜挂帅工作鼓励企业、金融机构、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报，牵头单位为1家，联合参与单位不超过4家。

(责编：王震、陈键)
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