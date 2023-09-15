原标题：APUS李涛出席百度联盟大会：以“大模型”强“新生态”

9月13日，APUS出席以“源于AI 共未来”为主题的“2023百度联盟大会”，与百度联盟凝聚生态共识。APUS创始人兼CEO李涛参加了大会圆桌研讨，就AI从人人可用到产业重构及对开发者生态产生的影响发表独到观点。

APUS大模型构筑智慧底座

作为百度联盟多年的合作伙伴，APUS依托产品、技术、商业模式优势，将产品和服务带到全球200多个国家和地区，累计用户超24亿，并通过打通联盟广告、自售卖、ADX形成业务闭环，获得了百度联盟的信赖与认可。

今年，APUS以千亿级多模态通用人工智能大模型“APUS大模型”的推出与应用为标志转型人工智能，并致力于让APUS大模型成为“为中国打造的大模型”，创新研发出“简笔成画”等多款用户端人工智能产品，助力实现AI人人可用；同时，已落地APUS网信大模型、APUS医疗大模型等产业应用，为与百度联盟的创新合作构筑起更加智慧的AI能力底座。

“大模型是AI时代的灵魂，也是未来的创富工具”，在圆桌讨论中，李涛再次强调了大模型对于AI时代的关键意义和商业价值，并梳理了科技革命对人类文明的重要影响：第一、二次工业革命解决的是“如何提高执行系统的效率”，让机器取代人；第三次科技革命“信息时代”提升了我们的感知能力，通过收集信息并上传进行数据的快速传递，既让信息更透明、可信，又引领了商业化的进步。而今，我们想解决的问题是“让最后的决策数字化并联网”，形成从感知到决策再到执行的完整闭环，人类社会第四次科技革命由此拉开序幕。

李涛认为，生成式AI的出现不仅会对原有互联网应用进行重构，更将对包含智能制造、智慧政务、智慧写作、智慧金融等在内的所有领域与行业进行全面革新。“第四次科技浪潮会以现有信息系统提效，现有产品服务改造和重构，诞生新场景、新物种，全产业升级为主线进行颠覆性社会变革。”李涛提到，一年后，人们或将能够看到AI新物种的出现。

生态共识向深推进

“如何成为AI时代的驯龙高手？”李涛的答案是把AI当作未来去经营，用大模型和应用进行一体两翼支撑。如今，大模型酣战正兴，但有限的大模型厂商并不能满足无限的应用市场，开发者将为人工智能发展注入持续动能。

“APUS大模型推出不久即向开发者开放了API接口，我们愿将APUS AI能力融入百度平台，为开发者提供更好的支撑与服务，共建产业新生态。”伴随大模型发展和能力释放，便捷的工具、低门槛的部署和较低的成本都将促进开发者迎来创新高峰。

李涛认为，大模型对于开发者而言机遇与挑战并存，一要识别出谁能够提供专有行业范式的AI大模型，二是如何站在更高的肩膀上做出更好的架构，去解决数字农业、数字贸易、数字服务等传统互联网领域尚未解决的问题，深挖出人们还未曾想到的生活场景应用，从而让AI不仅为传统流量经营赋能，更能挖掘新的创富机会。

当前，我国人工智能产业发展势如破竹，这离不开模型层、应用层的持续发力，更与众开发者的创新突围息息相关。APUS与百度联盟将以此次大会为契机，进一步凝聚生态共识，为开发者提供数智创新沃土，为人工智能革新百业千行、延展更多场景应用、打造更具生命力的产业生态构建扎实的大模型底座。

(责编：曹淼、李源)

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