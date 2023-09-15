8月份国民经济恢复向好
2023年09月15日11:01 | 来源：新华社
小字号
国家统计局9月15日发布数据显示
8月份
社会消费品零售总额同比增长4.6%
全国规模以上工业增加值同比增长4.5%
全国服务业生产指数同比增长6.8%
1至8月份
全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%
社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7%
全国规模以上工业增加值同比增长3.9%
服务零售额同比增长19.4%
国民经济恢复向好
生产供给稳中有升
市场需求逐步改善
高质量发展取得新进展
记者：魏玉坤、王雨萧
编辑：杨洋、刘媛媛
新华社国内部出品
(责编：宋心蕊、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 网信办：健全举报查证机制 严格规范企业举报行为
- 人民网北京9月15日电 （记者王震）据中国网信网消息，日前，中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），对网络侵权信息举报工作进行系统谋划和整体安排。针对切实维护企业网络合法权益，《指导意见》明确重点保障企业类型，提出健全举报查证机制，严格规范企业举报行为。…
- 评论
- 关注