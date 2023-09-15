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8月份国民经济恢复向好

2023年09月15日11:01 | 来源：新华社
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国家统计局9月15日发布数据显示

8月份

社会消费品零售总额同比增长4.6%

全国规模以上工业增加值同比增长4.5%

全国服务业生产指数同比增长6.8%

1至8月份

全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%

社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7%

全国规模以上工业增加值同比增长3.9%

服务零售额同比增长19.4%

国民经济恢复向好

生产供给稳中有升

市场需求逐步改善

高质量发展取得新进展

记者：魏玉坤、王雨萧

编辑：杨洋、刘媛媛

新华社国内部出品

(责编：宋心蕊、卫嘉)
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