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加速激活“金九银十”消费市场 苏宁易购推出“装修设计方案免费领”权益

2023年09月15日11:04 | 来源：人民网
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政策优化各地楼市回暖，近期新房设计、旧房改造需求快速上涨。据苏宁易购发布的最新数据，9月以来，门店家电家装焕新局改订单提升近3倍，其中厨房场景局改占比近7成，厨卫电器、中央集成等装修前置类产品销售量环比增长187%。

中秋国庆“双节”临近也加速激活“金九银十”消费市场。为更好服务家庭局改焕新，苏宁易购推出“装修设计方案免费领”权益，目前已在全国服务超10万户家庭。线上，苏宁易购联合酷家乐3D云设计平台实现1至3小时全屋焕新效果图制作；线下，苏宁易家门店提供入户、厨房、客厅、卫生间、阳台、个性化空间等多重生活场景定制方案。在此期间，苏宁易购携手多品牌发布厨房电器新品，包括洗碗机、嵌入式一体机、油烟机和净水设备等，满足家庭厨房场景焕新升级。

在家场景中，随着厨房由功能性场所，向家庭中高频使用的新社交场景转变，局改需求变多，厨电也呈现出向嵌入式、一体化智能升级趋势。苏宁易购数据显示，“金九”门店厨房局改订单占比近7成，增速最快，带动门店嵌入式一体厨电产品销售量环比增长106%，洗碗机销售量增长124%，净水产品销售量增长236%。

据悉，9月，苏宁易将在全国核心城市商圈及县镇新开重装超300家门店，包括超30家苏宁易家及苏宁易购旗舰店。苏宁易购“装修设计方案免费领”权益将持续至中秋国庆“双节”活动。用户在“苏宁易购电器店”微信公众号搜索“装修”可领具体权益。

苏宁易购表示，在秋季家装节、中秋国庆“双节”等家庭家电家居消费节点，将持续升级家电家居一体化的场景体验，提供一站式整体解决方案的置家服务，打造趋势新品展陈选购的首选平台。

(责编：曹淼、李源)
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