新华社北京9月15日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办15日联合启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，以切实提升社会公众金融素养，维护金融消费者合法权益。

金融监管总局局长李云泽在启动仪式上表示，近年来，金融系统深入落实“金融为民”理念，推出了一系列便民利民的产品和服务，制定了一系列保护消费者权益的政策举措，查处了一批侵害消费者利益的典型案例，金融消费者权益保护工作取得明显的阶段性成效。金融监管总局要牢固树立“为民监管”理念，始终把维护最广大人民群众根本利益作为监管工作的出发点和落脚点，用心用力用情解决人民群众急难愁盼问题，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。

据了解，本次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，以提升消费者金融素养、增强金融安全意识、促进市场公平有序为目的，围绕普及金融知识、传播金融正能量，防范非法金融活动、提高金融安全意识，倡导理性消费理念、树立价值投资观念，开展诚信文化建设、促进市场公平有序，办好为民实事、回应社会关切等五个方面，统筹金融全行业力量，着力提振金融消费信心，切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。

(责编：宋心蕊、卫嘉)

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