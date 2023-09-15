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平安人寿全面启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

2023年09月15日14:33 | 来源：人民网
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据平安人寿最新消息，围绕近期“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，平安人寿高度重视，在公司党委的统筹指导下，积极组织全国35家分公司、285家中心支公司及数千营业网点，有效整合公司内外部教育宣传资源，根据国家金融监督管理总局指导精神，围绕“全、实、新”三字方针制定活动方案，全面落实“汇聚金融力量 共创美好生活”主题活动。

平安人寿党委书记、董事长杨铮表示，公司始终坚持“以人民为中心”的发展思想，积极履行企业社会责任，将消费者权益保护贯穿在企业经营的每一个环节，牢牢树立“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，通过开展教育宣传活动，提升人民群众金融素养，帮助消费者有效防范化解金融风险，为营造和谐健康金融环境贡献平安力量。

据介绍，平安人寿成立以总公司班子成员为核心的工作小组，统筹全国35家分公司、285家中心支公司参与到金融消费者权益保护教育宣传月活动中。 活动期间，公司将充分利用线上、线下全媒体渠道，积极发挥营业网点常态化阵地化教育宣传作用，覆盖客户办理业务等日常服务场景，全渠道开展消费者教育宣传活动。围绕本次活动主题和口号，产出原创基础金融保险知识、金融风险提示、利民惠民举措、为民办实事、金融消费者权益保护案例等贴近消费者、传递正能量的创意物料，宣导有利于消费者权益保护的各类金融知识。

此外，从9月15日至10月15日，平安人寿还将紧紧围绕“全、实、新”三字指导方针，积极履行消费者教育主体责任，围绕“汇聚金融力量 共创美好生活”的活动口号，贴近人民群众积极开展教育宣传活动。该公司将充分发挥总分联动优势，落实好各项金融惠民政策，整合内外媒体平台宣传资源，扩大活动传播声量和影响力，切实增强消费者获得感、幸福感、安全感，向社会传递金融正能量。

据了解，国家金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办决定于2023年9月15日至10月15日联合开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。本次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，围绕普及金融知识、传播金融正能量，防范非法金融活动、提高金融安全意识，倡导理性消费理念、树立价值投资观念，开展诚信文化建设、促进市场公平有序，办好为民实事、回应社会关切等五方面，统筹金融全行业力量，以教育宣传月活动为牵引、为民办实事工作为抓手，将传递消费者权益保护理念与为民办实事相结合，着力提振金融消费信心，切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。

(责编：董童、李源)
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