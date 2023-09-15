人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）民航局航空安全办公室副主任李勇在新闻发布会上表示，8月份，航空运输市场保持良好恢复态势，全行业完成运输总周转量116.1亿吨公里，同比增长87.4%，恢复至2019年同期的100.7%，航空运输总体规模已连续两个月超疫情前水平。

李勇表示，8月份，民航旅客运输规模再创历史新高，完成旅客运输量6396.4万人次，同比增长98.0%，较2019年同期增长4.5%，其中，国内航线旅客运输规模较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输规模恢复至2019年同期的52.0%；民航货邮运输规模达到63.6万吨，已连续三个月达到“60万吨”以上，同比增长26.6%，较2019年同期增长1.1%。8月份，全行业飞机日利用率为9.2小时，环比提升0.1小时，同比提升3.4小时。

数据显示，8月份，我国民航业共完成运输航空飞行118.6万小时，环比增长1.5%，同比增长65.5%；累计飞行47.9万架次，环比增长1.7%，同比增长56.8%。通用航空飞行12.8万小时，环比减少4.5%，同比增长14.4%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

李勇表示，8月份共保障各类飞行53.7万班，日均17150班，日均环比增长1.1%，同比增长55.6%。8月12日飞行量达到18229班，时隔4年再创历史新高。8月份全国航班正常率为73.5%。

(责编：乔业琼、吕骞)

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