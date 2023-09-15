人民网北京9月15日电 （欧阳易佳）第18届世界水资源大会今日上午在北京闭幕，第18届世界水资源大会科学委员会联合主席石秋池在闭幕式上发布了大会重要成果《北京宣言》，其中系统阐述了大会共识与包括中国经验在内的倡议。

大会认为，保护和合理开发利用水资源，是所有国家、所有地球居民应尽的共同义务和享有的权利。提高水的利用效率和效益是实现人与自然和谐共生、实现联合国可持续发展目标的最基本做法。面对气候变化和全球发展，需要创新水资源管理方式和方法。

大会呼吁，高效利用、有效保护水资源；并鼓励在治水理念、技术、政策和管理等方面的创新。在传统基础上更新对水的认知，创新治水理念、技术方法和科技产品，改革水管理体制和机制；水从业者要更加充分认识水与土地及其生态系统的复杂关系，最大程度地发挥科学技术在水管理和决策中的支撑作用；各国应努力为贫困地区居民，包括发达国家的弱势群体，提供清洁饮用水和卫生设施，提升其水安全保障能力；发达国家应向发展中国家提供必要的技术援助和资金支持；提高各国水知识教育水平，推动水科学的普及。

本届大会以“水与万物:人与自然和谐共生”为主题，重申水作为生命源泉的重要性、不可替代性；面对变化环境带来的不确定性和风险挑战，呼吁世界各国分享治水智慧、共同推进涉水可持续发展目标的实现，携手构建人与自然和谐共生的人类命运共同体。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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