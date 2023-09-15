商务部：今年1-8月我国实际使用外资金额8471.7亿元人民币
2023年09月15日18:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者栗翘楚）9月15日，商务部发布数据显示，今年1-8月，我国实际使用外资金额8471.7亿元人民币，同比下降5.1%。
商务部外资司负责人表示，今年1-8月全国实际使用外资同比出现下降主要有两方面原因：
一是世界经济恢复缓慢，全球跨国投资乏力。联合国贸发会议《2023年世界投资报告》称，2022年全球外国直接投资下降12%，今年仍面临较大下行压力。根据经济合作与发展组织（OECD）7月发布的报告，初步估计2023年一季度全球外商投资同比下降25%。
二是去年同期基数较大。2020-2022年的3年间，我们克服全球跨国投资整体低迷、新冠肺炎疫情等不利影响，不断加大外资工作力度，吸收外资实现持续稳定增长，2022年我国吸引外资规模已超过1.2万亿元人民币，再创历史新高，3年平均增幅8.6%。去年前8个月实际使用外资金额也是历史同期最高。
“外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。我们既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。今年1-8月，我国高技术制造业实际使用外资增长19.7%，引资质量持续提升；全国新设立外商投资企业同比增长33%，充分体现了外商对于长期在华投资的信心。”该负责人说。
今年8月，国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，聚焦外资企业的突出关切，推出了新一批24条针对性政策措施。该负责人表示，下一步，商务部将会同各地方、各部门加强政策宣介，完善配套措施，狠抓贯彻落实，确保政策落地见效。同时，商务部还将继续办好“投资中国年”系列活动，进一步深化与外资企业常态化交流沟通，提高服务保障针对性，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。相信在各方共同努力下，中国将持续成为外商投资兴业的热土。
(责编：乔业琼、吕骞)
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