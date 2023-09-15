“一带一路”海关食品安全合作研讨会在南宁举行
人民网南宁9月15日电 （记者栗翘楚）9月15日，“一带一路”海关食品安全合作研讨会在南宁举行。本次研讨会以“保障食品安全，促进贸易发展”为主题，围绕落实“一带一路”倡议精神，加强共建“一带一路”国家食品安全领域合作等内容进行了深入交流研讨，旨在推动共建“一带一路”国家进出口食品安全治理理念共认同、国际规则共完善、全程监管共落实、问题风险共处置，打造共建“一带一路”国家食品安全国际合作共治新平台。来自20余个共建“一带一路”国家食品安全主管部门代表、国际组织代表、驻华专员、地方政府代表、海关总署以及直属海关代表共100余人参加了会议。会议通过了“一带一路”海关食品安全合作倡议并签署了合作机制章程。
海关总署副署长吕伟红在主旨演讲中表示，中国海关近年来一直积极与共建“一带一路”国家开展食品安全领域监管合作。本次研讨会得到了多个国家相关部门的积极参与，共同研讨食品安全监管经验、面临的挑战以及未来的合作方向，将为“一带一路”食品安全合作进程增添新的内容和活力，成为打造食品安全国际合作共治新格局的重要里程碑。中国海关将与各国食品安全主管部门加强共商共建，凝聚合作共识，携手构建共建“一带一路”国家食品安全治理新型合作关系，共同坚守人类命运共同体理念。
当前，食品贸易已成为中国与共建“一带一路”国家贸易的新热点，而食品安全问题是各国人民普遍关心关注的问题，迫切需要各国凝聚共识、团结协作、共谋发展。本次研讨会上，14名中外与会代表围绕“深化进出口食品安全监管合作，促进贸易健康发展”“强化源头管控，推动食品安全共治共享”“加强经验分享和沟通，推动构建食品安全国际规则标准体系”三个主题开展研讨，分享了保障食品安全、促进贸易发展等方面的经验做法，并针对深化海关检验检疫国际合作、探索各方协同治理等内容提出了建设性的意见和建议。与会代表对中国海关致力于打造“一带一路”食品安全国际合作共治新格局表示高度认可，为今后各国深化食品安全领域合作坚定了信心。
据了解，近年来，中国海关积极与共建“一带一路”国家在共同提高食品安全治理水平方面取得了积极成果。食品安全领域合作的方式和平台不断拓展丰富，10年来，中国已与171个国家和地区建立海关检验检疫合作关系，签署了农产品食品准入类国际合作文件近400份；食品安全制度体系、标准规则不断完善，境外食品生产企业累计注册已达8万余家。食品贸易便利化水平不断提升，2022年，中国对共建“一带一路”国家进出口食品贸易额达到7863.1亿元人民币，较2013年增长135.3%。
据海关统计，今年1-8月我国对共建“一带一路”国家进出口总值达到12.62万亿元，同比增长3.6%，其中食品贸易达到5538.2亿元，较去年同期增长10.4%，较2013年同期增长162%。
下一步，中国海关将与共建“一带一路”国家食品安全监管部门携起手来，开启食品安全治理全方位务实合作的新进程，不断打造食品领域新的合作增长点。
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