运行总体平稳 支出保障重点——解读前8个月财政收支数据
新华社北京9月15日电 题：运行总体平稳 支出保障重点——解读前8个月财政收支数据
新华社记者申铖、王雨萧
财政部15日发布数据显示，前8个月，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。
“总体来看，前8个月全国财政运行总体保持平稳，预算执行情况较好。”中央财经大学中国财政发展协同创新中心副主任姚东旻说。
收入方面具体来看，前8个月，全国税收收入127885亿元，同比增长12.9%；全国非税收入23911亿元，同比下降3.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入69687亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算本级收入82109亿元，同比增长10.3%。
“可以看到，前8个月，全国一般公共预算收入同比增长10%，保持快速增长态势，其中税收收入同比增长12.9%。究其原因，除经济恢复性增长带动外，与去年实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税拉低基数直接相关。”姚东旻说。
分地区来看，前8个月，东部、中部、西部、东北地区收入分别同比增长10.2%、6.9%、13.2%、14.8%。31个省份收入同比均保持正增长，其中，3个省份增长20%以上，12个省份增长10%至20%之间，16个省份个位数增长。
财政支出方面，前8个月，全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出22546亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出148836亿元，同比增长3.3%。
在姚东旻看来，数据彰显了财政支出强度。在近年来财政支出保持刚性增长的情况下，今年前8个月全国一般公共预算支出仍然保持增长，并且持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。
从主要支出科目上看，数据显示，前8个月，社会保障和就业支出27357亿元，同比增长8.1%；教育支出25515亿元，同比增长4.5%；卫生健康支出14966亿元，同比增长5.8%；农林水支出14182亿元，同比增长2.9%。
“可以看到，社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出等增速高于一般公共预算支出总体水平。”姚东旻说，民生领域支出稳步增长，有助于稳预期、促消费，展现了政府不在民生支出上退步的决心。
今年以来，我国延续、优化了一批阶段性税费优惠政策，研究出台了一批针对性强的新措施，实打实支持企业纾困发展。
在姚东旻看来，持续的减税降费政策将带来财政收入减收，加之我国经济恢复向好基础仍待加固，未来财政收入面临一定挑战，但总体仍将保持恢复增长。
“财政收支可以反映经济运行形势和国家政策导向。稳增长、促发展、惠民生等均离不开公共财政的支撑与保障。”姚东旻说，积极的财政政策要加力提效，统筹财政收入、财政赤字、贴息等工具，扩大支出规模，优化支出结构，拓展财政空间，形成持续投资拉动力，推动经济运行持续好转。
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