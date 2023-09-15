人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）当地时间9月14日，中国国家税务总局局长王军和奥地利财政部部长马格努斯·布鲁纳分别代表各自政府在维也纳签署了《关于修订〈中华人民共和国政府和奥地利共和国政府关于对所得和财产避免双重征税和防止偷漏税的协定〉及议定书的议定书》（以下简称议定书）。

议定书根据中奥经贸发展需要，对1991年两国政府签署的税收协定进行了部分修订，反映了两国国内法和国际税收规则的最新发展，进一步降低了两国纳税人在对方国家投资的税收负担，对促进双边贸易、技术、资金和人员往来具有积极作用，有助于推动两国经济合作与发展进一步加深。

在奥期间，王军与马格努斯·布鲁纳进行了会谈，双方就深化中奥税务合作，促进双方经贸关系更加紧密、务实、健康发展等问题交换了意见并取得了积极共识。此外，中国税务代表团还组织召开了在奥中资企业座谈会，介绍了新签署的税收协定议定书相关情况，以及近年来中国税务部门服务“走出去”企业的各项举措，解答了企业关心的跨国投资税收问题，并表示将继续通过优化跨境税收服务和深化国际税收合作，为“走出去”企业进一步融入全球经济、拓展国际市场、提升竞争能力营造更好的税收营商环境。

(责编：乔业琼、吕骞)

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