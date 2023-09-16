原标题：2023年国家网络安全宣传周“电信日”活动在福建福州举办

近日，以“信息通信业护航新型工业化高质量发展”为主题的2023年国家网络安全宣传周电信日活动在福建省福州市举办。本次电信日活动由主题论坛、主题展、线上有奖竞答、公益短信四部分内容组成。

工业和信息化部网络安全管理局副局长杜广达在致辞中指出，工业和信息化部网络安全管理局将全面贯彻党的二十大精神，组织信息通信业牢固树立正确的网络安全观，统筹发展和安全，凝心聚力、攻坚克难，全面提升网络安全保障能力，护航新型工业化高质量发展，全力推进制造强国和网络强国建设。

福建省通信管理局党组书记、局长黄子河在致辞中强调，福建信息通信业坚持以新安全格局保障新发展格局，积极构建网络安全保障体系。福建是数字中国建设的思想源头和实践起点，希望大家不断深化交流合作，以信息化带动工业化，护航新型工业化安全发展，为制造强国、网络强国和数字中国建设作出更大贡献。

活动当日举办了“筑牢网络安全屏障，护航新型工业化”主题论坛，为相关研究机构和企业等提供交流平台，分享实践经验。本次主题论坛正式发布了3项最新行业发展成果：福建省信息通信业隐私计算平台、《网络安全产业人才发展报告（2023年版）》、“元信任”网络安全保险创新产品，多角度展示了信息通信业护航新型工业化、数字中国建设的最新成果。

此外，主题论坛现场还举行了福建省第五届网络安全职业技能竞赛暨2023年全国电信和互联网行业职业技能竞赛福建赛区选拔赛启动仪式。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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