原标题：我国积极推进构建第三代风云气象卫星观测系统

记者14日从此间召开的第十届航天技术创新国际会议获悉，我国正积极推进构建第三代风云气象卫星观测系统。

截至目前，我国已发射2代4型21颗风云气象卫星，目前有9颗星在轨，提供稳定的业务服务。我国风云气象卫星全部由中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院抓总研制。

“在现有风云气象卫星观测系统基础上，我国已在谋划未来第三代风云卫星的宏伟蓝图。”中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院总设计师董瑶海介绍，我国第三代风云气象卫星观测系统将通过“三个建立”实现“三个提升”。

第一是观测能力提升，建立星地一体、互联互通的智慧观测体系，通过高低轨卫星智能协同、智能处理、智能决策、智能响应，实现对气象灾害快速机动响应。

第二是体系效能提升，建立开放、包容的风云卫星标准体系，允许具备不同规模和能力、符合标准门槛的卫星观测系统接入，实现体系综合观测效能不断补充完善。

第三是服务效益提升，建立覆盖卫星上下游的风云生态系统，围绕卫星数据处理、数据高效分发和产品应用，集合用户单位、科研院所和各类公用平台资源，实现卫星“点对点”定制服务能力和灾害信息实时送达能力，推动风云卫星更广泛、更便捷、更高效益的应用服务。

“风云气象卫星的发展历程是中国航天事业由弱到强、由跟跑并跑再到局部领跑的缩影。”董瑶海说，“目前风云气象卫星拥有三个世界唯一：唯一拥有上午、下午、晨昏和倾斜4条近地轨道气象卫星序列；唯一拥有高轨红外高光谱大气垂直廓线探测能力；唯一具备250米空间分辨率、区域1分钟连续观测能力。”

第十届航天技术创新国际会议由国际宇航科学院、中国宇航学会、中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院共同主办。本届大会以“航天向未来”为主题，设置一个主论坛和五个分论坛，共有来自我国和英国、法国、意大利、韩国、新加坡等国家和地区航天领域的300余名专家学者参加。（记者张建松）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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