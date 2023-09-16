人民网北京9月16日电 （记者夏晓伦）据全国工商联官网消息，中国-柬埔寨工商界人士见面会午宴15日在北京举办，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙与来华进行正式访问的柬埔寨首相洪玛奈共同出席并致辞。

高云龙表示，柬埔寨是中国和睦相处的好邻居、情同手足的好兄弟、肝胆相照的好朋友、休戚与共的好伙伴。今年是中柬建交 65周年，也是“一带一路”倡议提出十周年。

高云龙指出，中柬友谊源远流长，是两国人民共有的宝贵精神财富。进入新时代，双方全面构筑互利共赢格局，积极拓展各领域务实合作，推动相关倡议一步步从理念变为现实，成为“一带一路”建设的同行者、同路人和命运共同体建设的先行者、示范者。中柬两国经贸互补性强，合作空间和合作潜力巨大，中国持续保持柬埔寨第一大贸易伙伴和外资来源国地位。全国工商联愿进一步与柬埔寨有关方面和工商社团加强联系交往，支持服务两国企业不断深化合作。希望中柬两国企业家珍惜新时代的良好发展机遇，以更加开放务实的精神加强合作，积极培育两国经济新的增长点。

洪玛奈表示，“一带一路”倡议进一步促进了柬中两国经贸合作，加深了国家间互联互通，为全球经济发展注入动力和新活力，柬埔寨将继续支持和参与“一带一路”倡议。柬埔寨始终视中国为最可信赖和依靠的合作伙伴，恪守一个中国原则，坚定支持中方维护自身核心利益。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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