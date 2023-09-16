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报告显示：2022年中国氢燃料电池汽车保有量同比增长约36%

2023年09月16日09:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者杜燕飞）中国氢能联盟日前发布的《中国氢能源及燃料电池产业发展报告2022》（以下简称《报告》）显示，2022年，中国氢燃料电池汽车销售量新增3367辆，保有量达12682辆，同比增长约36%；建成加氢站358座，同比增长超40%。

《报告》共分四部分，第一部分是2022 年国内外氢能发展形势；第二部分是2023 年中国氢能发展面临的新形势新要求；第三部分是2023 年中国氢能产业建设重点方向；第四部分是2023 年中国氢能产业发展展望。

《报告》显示，当前世界各国持续发布氢能规划政策，支持推进力度不断加大，截至2022年底，包括美国、德国、日本在内的共41个国家和地区制定发布了国家级氢能发展战略；中国可再生氢产能倍增，在“三北”地区实现密集落地，2022年，中国氢气产能约4882万吨/年，同比增长约1.2%；产量约3533万吨/年，同比增长约1.9%。可再生能源制氢项目加速推进，西北、华北地区引领大型可再生氢基地示范工程规划建设；氢气价格稳中有降，交通示范保持较高热度，工业、发电领域氢能应用进度加快，以规模化工业应用推动供应链建设，将成为中国氢能产业发展的重要抓手。

《报告》指出，氢能关键技术持续迭代，装备制造成本进一步下探，中国部分制氢技术路线达到先进水平，电解槽出货量大幅增长。同时，政策和标准体系持续强化，氢能管理规范陆续出台，截至2022年底，26个省（区、市）公开发布氢能及燃料电池产业专项政策316项，氢能标准体系逐步健全，《加氢机》《碱性水电解制氢系统“领跑者行动”性能评价导则》等标准陆续发布，填补多个领域空白。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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