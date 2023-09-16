新华社拉萨9月16日电（记者张泉、李键）由中国科学院上海天文台牵头建设的西藏日喀则40米口径射电望远镜15日正式开工建设。这一望远镜将进一步提升我国现有甚长基线干涉测量（VLBI）网的构型和观测能力，为我国探月和深空探测任务实施提供有力支撑。

“探月和深空探测任务的顺利实施，需要对航天器进行实时、精准测定轨和定位。自嫦娥一号以后，我国一系列探月和深空探测任务采用了测距测速+VLBI的新型测定轨体制，有力保障了历次任务的顺利实施。”上海天文台台长沈志强说。

据介绍，我国现有VLBI网由位于北京密云、新疆乌鲁木齐、云南昆明、上海佘山的四个观测台站和上海VLBI数据处理中心（“四站一中心”）构成，对航天器测定轨的分辨率可达1米，时延可控制在约1分钟，观测能力达到世界先进水平。

为满足我国探月和深空探测工作高速发展的需要，我国将在西藏日喀则、吉林长白山各建设一台40米口径射电望远镜。

“由于VLBI技术本身的特点，望远镜之间的距离越长，多个望远镜联合观测的灵敏度和空间分辨率就越高。日喀则和长白山的望远镜建成后，将有效改善提升我国现有VLBI网构型，进一步增强观测能力。”沈志强说，届时我国将形成“六站一中心”的双子网VLBI网，可同时对两个航天器进行精准观测。

日喀则40米射电望远镜是一架大型全可动高精度多用途射电望远镜，未来计划配备8个波段致冷接收机，具有从1GHz到100GHz的观测能力。日喀则站址海拔约4100米，空气干燥，晴天数多，人迹罕至，电磁波干扰少，为望远镜提供了极佳观测环境。

除承担探月和深空探测测定轨任务外，日喀则40米射电望远镜还将提升我国射电天文科学研究能力，助力科学家在超大质量黑洞、致密天体快速时变及引力波电磁对应体、银河系动力学研究等领域取得更多创新性成果。

(责编：徐婵、卫嘉)

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