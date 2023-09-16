人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

日喀则40米口径射电望远镜开工建设 将服务我国探月和深空探测任务

2023年09月16日11:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉萨9月16日电（记者张泉、李键）由中国科学院上海天文台牵头建设的西藏日喀则40米口径射电望远镜15日正式开工建设。这一望远镜将进一步提升我国现有甚长基线干涉测量（VLBI）网的构型和观测能力，为我国探月和深空探测任务实施提供有力支撑。

　　“探月和深空探测任务的顺利实施，需要对航天器进行实时、精准测定轨和定位。自嫦娥一号以后，我国一系列探月和深空探测任务采用了测距测速+VLBI的新型测定轨体制，有力保障了历次任务的顺利实施。”上海天文台台长沈志强说。

　　据介绍，我国现有VLBI网由位于北京密云、新疆乌鲁木齐、云南昆明、上海佘山的四个观测台站和上海VLBI数据处理中心（“四站一中心”）构成，对航天器测定轨的分辨率可达1米，时延可控制在约1分钟，观测能力达到世界先进水平。

　　为满足我国探月和深空探测工作高速发展的需要，我国将在西藏日喀则、吉林长白山各建设一台40米口径射电望远镜。

　　“由于VLBI技术本身的特点，望远镜之间的距离越长，多个望远镜联合观测的灵敏度和空间分辨率就越高。日喀则和长白山的望远镜建成后，将有效改善提升我国现有VLBI网构型，进一步增强观测能力。”沈志强说，届时我国将形成“六站一中心”的双子网VLBI网，可同时对两个航天器进行精准观测。

　　日喀则40米射电望远镜是一架大型全可动高精度多用途射电望远镜，未来计划配备8个波段致冷接收机，具有从1GHz到100GHz的观测能力。日喀则站址海拔约4100米，空气干燥，晴天数多，人迹罕至，电磁波干扰少，为望远镜提供了极佳观测环境。

　　除承担探月和深空探测测定轨任务外，日喀则40米射电望远镜还将提升我国射电天文科学研究能力，助力科学家在超大质量黑洞、致密天体快速时变及引力波电磁对应体、银河系动力学研究等领域取得更多创新性成果。

(责编：徐婵、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023世界新能源汽车大会（IAA Mobility专场）在德国举办
　　人民网北京9月16日电 （记者栗翘楚）德国当地时间年9月6日，由中国汽车工程学会（China-SAE）、德国汽车工业协会（VDA）与世界新能源汽车大会国际组织（筹）组织召开的2023世界新能源汽车大会（IAA Mobility专场）在慕尼黑会展中心召开。大会主题围绕“低碳出行、合作共赢”展开，聚焦低碳发展战略与路径，探讨如何加速新能源汽车全面市场化进程，如何提升产业链低碳与稳定，如何深化国际合作、充分发挥协同效应，成为首次在海外举办的世界新能源汽车大会。…
“川气出川”再添新通道 川气东送二线天然气管道工程开建
　　人民网北京9月16日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，我国“十四五”重大能源基础设施工程——川气东送二线天然气管道工程15日正式开工建设。该工程是实现我国天然气管网“五纵五横”新格局的关键一步，也是川渝地区千亿立方米大气田和百亿立方米储气库的输送通道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部