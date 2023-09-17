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国家统计局：

国内需求继续扩大 就业物价形势向好

孟 珂
2023年09月17日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：国内需求继续扩大 就业物价形势向好

9月15日，在国务院新闻办公室举办的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，8月份在一系列扩大内需、提振信心、防范风险的政策举措作用下，工业和服务业生产加快，国内需求继续扩大，就业物价形势向好，积极因素累积增多，国民经济延续恢复态势，发展质量稳步提高。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，推动经济企稳回升的线索主要有三条：一是需求回暖。内需主要受居民消费反弹驱动，外需受全球经济的韧性支撑。二是预期改善。在一系列稳增长政策出台之后，市场信心有所提振，投资意愿开始反弹。三是价格回升。8月份CPI结束负增长，PPI降幅连续收窄，物价回暖有助于改善企业利润状况，提升投资意愿。

经济内生增长动能逐步增强

“我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点明显，经济内生增长动能逐步增强。”付凌晖说。

从生产供给来看，工业生产增速回升，服务业增势较好。数据显示，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比7月份加快0.8个百分点。其中，装备制造业同比增长5.4%，增速比7月份加快2.1个百分点。8月份服务业生产指数同比增长6.8%，增速比7月份加快1.1个百分点。其中，接触型服务业保持较快增长，8月份住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业生产指数分别增长16.1%和9%。

付凌晖认为，工业生产出现了一些积极变化。一是制造业高端化扎实推进。8月份，规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长16.2%，集成电路、光电子器件等高技术产品产量同比分别增长21.1%和29.9%。二是绿色转型对工业生产带动增强。8月份，新能源汽车产量同比增长13.8%，充电桩产量增长17.4%，太阳能电池产量增长77.8%。三是装备制造业和原材料制造业增长加快。随着市场需求逐步恢复，对工业重点行业带动增强。四是工业生产平稳运行的积极因素增多。市场需求逐步改善，8月份，制造业PMI中新订单指数升至50.2%，为4月份以来首次升至景气区间。同时，制造业企业采购量指数升至50.5%，回到景气区间。

从国内需求来看，市场销售加快恢复。8月份，社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比7月份加快2.1个百分点。服务零售保持较快增长，前8个月，服务零售额同比增长19.4%。投资规模继续扩大。前8个月，固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中重点领域投资保持较快增长，基础设施投资同比增长6.4%，制造业投资增长5.9%。

“今年暑期以来，居民出行旅游增多，餐饮、住宿、交通等服务消费持续扩大。8月份，全国餐饮收入同比增长12.4%。从相关商务活动指数来看，在服务消费保持较快增长的带动下，铁路运输、航空运输、住宿等行业的商务活动指数都保持在55%以上的较高景气区间。8月份，全国电影票房收入同比增长超过一倍，演出市场票房收入也成倍增长，说明居民出行的消费需求扩大，同时文化娱乐消费也在扩大。”付凌晖说，各地积极推出促消费政策，市场供给品质逐步提高，这些都为扩大消费创造了有利条件。总的来看，居民消费稳步扩大态势总体上有望保持。

今年以来，投资增速整体上不断回落。对此，付凌晖表示，今年以来尽管受到房地产市场调整等影响，投资增速有所回落，但是重点领域投资持续较快增长，投资结构不断优化，继续发挥对经济增长的拉动作用。同时，对于供给结构的优化也发挥了关键作用，为经济的持续健康发展创造了有利条件。

就业形势、市场供求关系改善

经济持续恢复，促进就业形势改善。全国城镇调查失业率有所下降，8月份为5.2%，比7月份下降0.1个百分点。付凌晖表示，当前就业形势总体稳定，主要是经济稳定恢复，吸纳就业增多。尤其是服务业加快恢复，服务业吸纳就业容量扩大，对于带动就业发挥重要作用。同时，稳就业各项政策也为就业改善创造有利条件。

与此同时，市场供求关系改善，8月份CPI同比增长0.1%，7月份为下降0.3%。PPI同比下降3%，降幅比7月份收窄1.4个百分点，连续两个月降幅收窄。

从核心CPI来看，保持总体稳定。8月份，核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与7月份持平。

付凌晖表示，从下阶段情况来看，国内需求稳步恢复，市场供求关系有望继续改善。随着中秋、国庆“双节”临近，食品和服务需求有望增加，将拉动相关价格，加之上年同期基数逐步走低，CPI涨幅有望继续回升。市场价格温和上涨，有利于消费增长，也有利于稳定生产者预期，促进市场平稳运行。

在温彬看来，8月份以来，经济继续呈现企稳迹象，制造业PMI连续第3个月回升，暑期出行、观影等服务消费旺盛，汽车销售增速反弹，出口降幅收窄，CPI和PPI双双回暖等，都显示出经济正在企稳。未来仍需加大逆周期调节力度，并将政策落实落细。

瑞士百达财富管理亚洲宏观经济研究主管陈东对《证券日报》记者表示，8月下旬以来，政策支持节奏加快、力度加大，中国经济将在今年余下时间内实现温和复苏，预计中国2023年的GDP增速为5.2%。

(责编：罗知之、李楠桦)
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