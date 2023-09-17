我国成功发射遥感三十九号卫星
2023年09月17日12:55 | 来源：新华网
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新华社西昌9月17日电（李国利、胡煦劼）9月17日12时13分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这次任务是长征系列运载火箭第488次飞行。
(责编：宋心蕊、白宇)
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