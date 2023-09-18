金 凤

原标题：中欧班列铺就“一带一路”新通途

一箱货物搭乘中欧班列从中哈（连云港）物流合作基地启程，一路向西，大约8天就可抵达哈萨克斯坦的阿拉木图。

自2011年3月19日首列中欧班列成功开行以来，一支支“钢铁驼队”以这样的效率与便利，共同打造中欧班列的亮丽名片。

9月15日，中欧班列国际合作论坛在江苏连云港开幕。国家发展改革委副主任丛亮介绍，中欧班列已被“共建‘一带一路’国家”和地区广泛接纳和利用，累计开行7.7万列，运送货物731万标箱，货值超3400亿美元，通达欧洲25个国家的217个城市。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，中欧班列作为共建“一带一路”的标志性品牌，也在10年中不断探索创新，破茧成蝶。

那么，这支穿越亚欧大陆的“钢铁驼队”，究竟有哪些创新底色？

科技创新让“钢铁驼队”拥有智慧大脑

在中哈（连云港）物流合作基地数字化调度中心的一块超宽屏上，记者看到，远在哈萨克斯坦“霍尔果斯—东门”无水港的工作人员正在对一列刚刚驶入场站的连云港中欧班列进行卸车作业。

“这块屏的最大作用就是能够让连云港工作人员对中哈基地、无水港的接发车数据、实时运转情况等了如指掌，方便我们提高作业效率，为客户提供最优质、高效的物流服务。”连云港中哈国际物流有限公司总经理左学梅说。

这块屏幕的奥秘，隐藏在连云港电子口岸信息发展有限公司的机房里，这里高速运行的处理器，存储着来自港口的各种信息，是智慧港口的“大脑”。

在距离连云港400多公里的江苏（苏州）国际铁路物流中心，集装箱货车司机轻点微信小程序，就可以上传集装箱装载照片，同时在小程序上进行装载合规性预审、箱号申报和送箱预约，集装箱场站吊装司机则可以通过车载可视化终端进行操作，既高效，又节能。

“同时，系统还会通过算法，实时告知吊装司机进场集装箱堆码的最优位置，避免集装箱重复翻动，可将场站内集装箱的整体搬移次数降低30%—35%，每个集装箱作业油耗可以减少约12元。”该系统研发者之一、苏州凝眸物联科技有限公司产品经理曹生华说。

前不久，这款“国际货运班列平台的集装箱智能管理系统”荣获2023年度中国物流与采购联合会科学技术奖。

这样的应用在国内开通中欧班列的地区并不鲜见。陕西省副省长徐明非介绍，陕西建设智慧物流监管系统，投用班列综合服务平台，实现一票制国际联运全程服务。

“信息化、数字化、智能化引领的科技革命与产业变革，正在助推中欧班列高质量发展，加快中欧班列与产业融合和价值链升级。”重庆市副市长郑向东在论坛发言中指出，中欧班列高质量转型发展正呈现出这一明显趋势。

模式创新让中欧班列高效穿行

中欧班列是各方推动共建“一带一路”倡议落地的典范。丛亮指出，这10年，中欧班列各参与方始终坚持创新引领，把握发展机遇，大力推进机制创新、模式创新、服务创新，探索开展集拼集运等新型业务，推进贸易便利化举措先行先试，持续完善国际运输规则，这是中欧班列不断拓展发展空间的不竭动力。

江苏作为国内最早开行国际货运列车的省份之一，也是较早开行中欧班列的省份。江苏省国际货运班列有限公司总经理陈玉卯介绍，目前，江苏稳定运营至欧洲、中亚、东南亚的班列线路共24条，覆盖26个国家、80多个城市。

增强创新发展动能、降低班列运输成本、提升班列运行效率，是江苏国际班列行业始终不变的探索。

2022年9月，苏州市首票“跨境电商特殊区域出口”海外仓零售业务在苏州班列落地，形成“综合保税区+中欧班列+海外仓”联运新模式，进一步简化了出口退税手续、降低企业成本、提高物流效率。

“跨境电商出口企业可以依托国内综合保税区分拨集拼、临时仓储、国际运输等保税物流优势，将出口货物分批备货到综合保税区，由苏州海关对其实行账册管理，在区内仓库完成分拣、包装、理货。再发往海外仓，一旦有国外用户下单，海外仓就可以直接发货。”苏州海关相关负责人介绍，这种模式可以让出口货物在进入综保区后就能申请出口退税，缓解企业“卖全球”的资金压力，同时与海外仓合作也能提升物流效率，让商品“出得去、退得回”。

便捷服务也让来自江苏的中欧班列跑出加速度。今年8月，苏州市国际班列货运有限公司收到了由苏州某公司支付的260万元数字人民币国际铁路运输费用，该笔交易成为全国中欧班列首单用于支付国际铁路运输费用的数字人民币结算项目；在连云港，中欧班列“保税+出口”货物混拼，有效解决了凑整发运的等待时间，过境集装箱“车船直取”零等待模式，将发运时间压缩到1天以内、中转作业时间减少75%。

志合者，不以山海为远。以科技创新为支撑，以模式创新为引领，中欧班列正成为惠及共建“一带一路”国家人民的“幸福之路”、造福世界的“繁荣之路”。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经