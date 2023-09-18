原标题：机器人出马电网检修更安全、更高效

科技日报讯 （记者张蕴 通讯员李永鹏 马正龙）9月18日，记者从国网海东供电公司获悉，近日，在青海省海东市互助土族自治县10千伏互五路20号杆处，国网海东供电公司配电带电作业班运用配网带电作业机器人顺利完成带电剪除废旧引线作业。这是该公司首次开展配网带电作业机器人作业项目，标志着海东电网10千伏带电作业进入了智能化时代。

配网带电作业机器人集成了智能感知、图像识别等先进技术，可通过机械臂完成导线展开剥皮，安装接地环及断、接引线等复杂动作，能替代人工在各类环境下进行配网不停电作业，具有智能化、效率高、扩展性强和安全可靠等特点。相较于传统的带电作业模式，配网带电作业机器人作业时工作人员只需要在地面，通过操作平板电脑即可实现远程控制。

“带电作业机器人的使用，实现了带电作业工人与高压电的零接触，在保障安全作业的同时，减少了每次外出作业人员的数量，节省了人力成本，让配网带电作业更具安全性、通用性。”海东供电公司输配电运检中心主任徐尚通介绍。

(责编：罗知之、陈键)

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